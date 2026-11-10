Alice Huang aurait réussi à obtenir beaucoup grâce à Jensen Huang, si l'on en croit les renseignements obtenus par le média The Information. Selon ce dernier, Alice Huang, avec son mari et sa soeur, aurait créé un réseau immense à travers la Chine et Singapour pour faciliter l'import des précieuses puces NVIDIA.

Et toujours d'après le même média, qui a eu accès à deux sources différentes, au total, Alice Huang aurait réussi à faciliter le passages d'un nombre de puces dont la valeur totale est estimée à près de 7,5 milliards de dollars !