On en sait de plus en plus sur le dossier de l'affaire extra-conjugale de Jensen Huang. Une affaire qui a beaucoup (beaucoup) bénéficié aux entreprises chinoises !
C'est l'affaire qui fait parler absolument tout le monde actuellement. Le patron de NVIDIA, Jensen Huang a eu une liaison avec la patronne d'une de ses sociétés clientes, Alice Huang, suspectée d'être une espion chinoise. Depuis, NVIDIA est dans la tourmente, le Congrès américain s'en mêle, et on en apprend toujours un peu plus sur cette étonnante affaire !
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La relation de Jensen Huang avec une espionne chinoise aurait permis la vente de puces NVIDIA en Chine d'une valeur d'au moins 7,5 milliards de dollars
Alice Huang aurait réussi à obtenir beaucoup grâce à Jensen Huang, si l'on en croit les renseignements obtenus par le média The Information. Selon ce dernier, Alice Huang, avec son mari et sa soeur, aurait créé un réseau immense à travers la Chine et Singapour pour faciliter l'import des précieuses puces NVIDIA.
Et toujours d'après le même média, qui a eu accès à deux sources différentes, au total, Alice Huang aurait réussi à faciliter le passages d'un nombre de puces dont la valeur totale est estimée à près de 7,5 milliards de dollars !
Des centaines de milliers de GPU H100, H200 et A100 ont pu être sécurisés par des entreprises chinoises grâce à Alice Huang
L'influence d'Alice Huang était tel que, lorsqu'il y avait des difficultés au niveau des commandes de puces NVIDIA, bloquées par les restrictions américaines à l'export, celle-ci réussissait tout de même à les faire passer. The Information rapporte ainsi qu'elle aurait, grâce à ses relations, réussi à faire entrer près de 240 000 puces H100, H200 et A100 en Chine.
Alice Huang fonctionnait de telle manière qu'elle tirait partie de ses relations avec Jensen Huang, qui lui donnaient une forte crédibilité, tout en imposant constamment un flou autour de son rôle. Elle évitait aussi de laisser des traces écrites. Autant dire qu'avec ces informations, la suite de la carrière de Jensen Huang semble très mal embarquée. Rude pour celui qui a été jusque-là une des plus grandes stars de l'IA ces dernières années.