Des responsables américains auraient contacté Oracle pour lui faire part de leurs inquiétudes sur cet accord. Le groupe aurait ensuite renoncé au contrat, selon les personnes proches du dossier citées par le FT.

Tencent aurait également reçu la visite de hauts responsables du Guangdong, la province où il est implanté. Leur demande était de soutenir les fabricants chinois de puces. L’entreprise devait donc composer avec un Washington soucieux de limiter son accès aux technologies américaines et des autorités chinoises désireuses de favoriser leur propre industrie.

Si cette annulation de contrat se confirme, Tencent devra trouver une autre façon d’obtenir la puissance de calcul IA recherchée. L’épisode montre aussi les limites du cloud : même lorsque les serveurs sont hébergés en Asie du Sud-Est, leur accès reste exposé aux pressions de Washington.