Pour Tencent, l’intérêt est évident. Le propriétaire de WeChat pourrait réserver pendant plusieurs années une énorme capacité de calcul pour entraîner ses modèles et faire tourner ses services d’IA, sans posséder lui-même les serveurs.

Oracle se chargerait, elle, de l’infrastructure et de l’exploitation des machines ; les équipes de Tencent y accéderaient à distance. Le modèle exact des accélérateurs n’a pas été révélé, ce qui empêche pour l’instant d’évaluer précisément la puissance mise à disposition ou d’affirmer qu’il s’agit des puces NVIDIA les plus récentes.

Cette distinction est importante, car les ventes directes de puces américaines avancées à des clients chinois restent étroitement encadrées. Depuis janvier 2026, les demandes concernant notamment les NVIDIA H200 peuvent être examinées au cas par cas par le Bureau of Industry and Security, sous plusieurs conditions. Tencent ne peut donc pas simplement commander ce qu’il veut et installer ses propres machines où bon lui semble.