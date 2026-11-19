GTA 6 est enfin disponible, et beaucoup ont préféré opter pour l'unique code à télécharger. Pour ceux qui s'imaginent avoir une boîte du jeu sans que cela ne leur coûte grand-chose, il existe une astuce très simple.
Cette fois, c'est palpable, puisque depuis minuit ce jeudi 19 novembre 2026, GTA 6 est bel et bien accessible pour tout le monde, que vous soyez sur Xbox Series X ou S, ou sur PlayStation 5. Et avec les stocks un peu éclatés ou la malchance, beaucoup ont dû acheter le jeu en ligne, en ne récupérant qu'un unique code pour profiter du titre de Rockstar Games. Mais même si la boîte physique est vendue sans disque, un vrai crève-cœur pour certains, des joueurs aimeraient bien en avoir une flaguée du logo de GTA VI. Sachez que sans trop réfléchir, il est possible de se réconcilier avec ça. Clubic vous explique comment.
Vous pouvez, sans la recevoir, faire vous-même votre boîte GTA 6
Pour avoir votre propre boîte de jeu GTA 6, il vous faut une connexion internet (je pense que là, il n'y a pas de souci), quelques minutes de votre temps, une imprimante (avec de l'encre, si possible) pour imprimer la jaquette des aventures de Jason et Lucia, et une ancienne boîte de jeu PS5 ou Xbox Series S|X, voire Xbox One, ça peut faire l'affaire.
La première chose que vous devez faire, c'est vous rendre sur le site Leonida Verse, qui vous propose de créer gratuitement et presque sur mesure votre jaquette GTA 6, en choisissant la langue de votre choix, la console, la version (Ultimate ou Standard) et même de quoi imprimer une pochette à coller sur un ancien disque.
Une fois cela fait, rendez-vous dans ChatGPT. Voici ce que j'ai demandé au robot conversationnel d'OpenAI, en utilisant sa fonctionnalité Créer une image : « Est-ce que tu penses que tu peux me préparer sur un format A4 la jaquette de GTA 6 à imprimer que je pourrai imprimer et ensuite la mettre dans une boîte que j'ai déjà de jeu Xbox One ? Est-ce que tu peux faire ça ? Aux parfaites dimensions ». En quelques dizaines de seconde, ChatGPT a généré trois versions de la jaquette, dont une en PDF, l'autre au format PNG haute résolution.
C'est l'affaire de quelques minutes pour créer l'illusion
Après, vient l'étape la plus périlleuse, celle de l'impression. Ce qu'on vous conseille, c'est d'imprimer la jaquette en passant par votre PC, qui vous propose plus d'options d'ajustement que votre téléphone. Au moment de paramétrer l'opération, pensez bien à ajuter l'impression à 100 % de votre feuille A4, sinon vous risquez d'avoir une mauvaise surprise.
Si tout va bien, et que vous avez suffisamment d'encre dans votre cartouche couleur, vous devriez avoir une jaquette qui tient la route. ChatGPT a pensé à tout, puisqu'il a bien dessiné le patron, avec des petits traits des quatre côtés de la jaquette, pour vous aider à découper comme il faut cette dernière.
Une fois votre jaquette découpée, vous n'avez plus qu'à récupérer une ancienne boîte de jeu. À titre personnel, j'ai sacrifié Top Spin 2K25 pour Xbox, paix à son âme, puisque j'ai une Xbox Series S, pour mettre à l'intérieur, en quelques secondes également, mon morceau de papier si bien découpé. Si je compare avec une vraie boîte GTA 6, le rendu n'est pas si dégueulasse, vous en conviendrez.
N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aviez pensé à cette petite astuce des familles, ou si elle a pu vous aider.