Squeak

Si ça peut donner l’illusion d’avoir une boîte… Cela ne sert pratiquement à rien puisque ça ne permet pas non plus de posséder le jeu.

Et ce que l’article ne mentionne pas en plus c’est que le site indiqué en lien demande de partager sur X. Et je me suis arrêté de lire quand en plus il faut aller demander à ChatGPT de faire une impression au format voulu alors que n’importe quel logiciel permet de redimensionner une image au bon format et sans besoin de faire tourner un data center avec une requête.