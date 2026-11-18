Treize ans qu’on attend de pouvoir écrire ces mots : demain, on retourne à Vice City. Ceux qui ont connu la ville sur PS2 y ont encore une station de radio préférée. D’autres ont grandi à Los Santos et s’apprêtent à la découvrir pour la première fois. On se demande tous un peu la même chose : une fois la manette en main, où est-ce qu’on file en premier ? Les journalistes qui ont déjà passé des dizaines d’heures sur GTA VI avaient un sacré avantage sur nous. À lire leurs tests, certains ont pourtant eu un mal fou à se décider à finir le jeu. Et les raisons qu’ils donnent sont encore plus réjouissantes que ce fameux 99/100.