Il aura fallu attendre vingt-huit ans pour voir un jeu se hisser aux côtés de Zelda: Ocarina of Time. À la veille de sa sortie, GTA VI compte déjà 145 critiques positives sur Metacritic. Qu’a donc trouvé la presse à Vice City pour lui faire un tel accueil ?
Treize ans qu’on attend de pouvoir écrire ces mots : demain, on retourne à Vice City. Ceux qui ont connu la ville sur PS2 y ont encore une station de radio préférée. D’autres ont grandi à Los Santos et s’apprêtent à la découvrir pour la première fois. On se demande tous un peu la même chose : une fois la manette en main, où est-ce qu’on file en premier ? Les journalistes qui ont déjà passé des dizaines d’heures sur GTA VI avaient un sacré avantage sur nous. À lire leurs tests, certains ont pourtant eu un mal fou à se décider à finir le jeu. Et les raisons qu’ils donnent sont encore plus réjouissantes que ce fameux 99/100.
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GTA VI en tête de Metacritic, à égalité avec Ocarina of Time
Il faut remonter à 1998, à la Nintendo 64 et au jour où Link est sorti de la forêt pour découvrir la plaine d’Hyrule. Depuis, combien de jeux a-t-on vu passer sans que personne vienne déloger Ocarina of Time ? Ce 18 novembre, Metacritic attribue 99/100 à GTA VI sur PS5. Le site le place en tête de son classement général, juste devant Zelda, qui affiche exactement la même note. Sur la fiche de GTA VI, les 145 critiques recensées à l’heure où nous écrivons sont toutes positives.
Côté français, Gamekult, Gameblog et IGN France accordent tous trois à GTA VI la note maximale sur le barème de Metacritic. Mais ce qui retient Gamekult, c’est la patience nouvelle de Rockstar : à laisser souffler Jason et Lucia entre deux coups, le studio prend le risque de perdre les plus pressés et gagne le temps de nous attacher à eux. Gameblog en raconte l’autre bout, ce petit vide qui s’installe quand le générique défile et qu’on aimerait bien passer encore un moment avec le couple.
Le plus beau braquage de Rockstar, c’est Jason et Lucia
Trevor, Michael et Franklin avaient chacun leurs raisons de courir après l’argent. Jason et Lucia, eux, aimeraient en mettre assez de côté pour pouvoir un jour raccrocher ensemble. La nuance change jusqu’à la façon de jouer. The Verge raconte qu’entre deux grands braquages, on peut alimenter la cagnotte du couple en revendant une voiture volée ou en allant chercher un trésor au fond de la mer, le prochain gros coup peut attendre.
Dans le Guardian, Keza MacDonald, qui a souvent levé les yeux au ciel devant la façon dont GTA traitait les femmes, raconte combien elle s’est attachée à Lucia et Jason. Le journaliste du Washington Post en donne peut-être la plus belle illustration : après 120 heures, il ne s’était toujours pas résolu à leur faire tuer des innocents, même par curiosité. Si vous avez déjà semé une pagaille monstre dans un GTA juste pour voir combien de temps vous tiendriez, vous mesurez le tour de force. Cette fois, on se soucie de ce qu’ils vont devenir.
Vice City se découvre aussi entre deux feux rouges
The Verge raconte une anecdote qui va vous faire sourire : un SMS arrive alors qu’on conduit, on sort le portable pour le lire et, pendant ce temps, la voiture continue de rouler… On finit donc par faire dans GTA ce qu’on aurait dû faire depuis longtemps dans la vraie vie : se garer ! Ars Technica s’attarde de son côté sur les intérieurs et sur ces moments de calme que Rockstar glisse entre deux courses-poursuites. On peut aider un voisin à bricoler sa voiture ou faire griller des burgers au bord de l’eau…voilà qui explique peut-être pourquoi des journalistes pressés par une embargo, ont tout de même trouvé le temps de jouer au minigolf.
En France, Julien Chièze dit avoir bouclé l’histoire en une cinquantaine d’heures et passé près du double dans le Leonida. Il retient notamment le comportement des véhicules, assez différent d’un modèle à l’autre pour donner envie d’en essayer un de plus. Son enthousiasme a pourtant une limite : à force de soigner la mise en scène et de vouloir que tout s’enchaîne sans accroc, Rockstar laisse parfois les amateurs de défi sur leur faim. Et si votre plaisir, dans GTA V, était de sillonner la ville derrière le pare-brise, il relève que la conduite en vue intérieure manque à l’appel.
Sur PS5 Pro, Rob Dwiar, qui approche la centaine d’heures de jeu pour TechRadar, aurait volontiers échangé un peu de cette splendeur contre une animation plus fluide que les 30 images par seconde visées. Le débat risque de nous occuper un moment, tout comme les huit nominations de GTA VI aux Game Awards. Mais demain, quand le jeu sera lancé sur PS5 et Xbox Series X|S, on doute que les notes nous occupent bien longtemps. On aura enfin les clés de Vice City.