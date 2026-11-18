Même sans être encore officiellement disponible, GTA 6 s’invite déjà parmi les grands favoris des Game Awards 2026. Le prochain blockbuster de Rockstar Games récolte un total de huit nominations, dont une dans la prestigieuse catégorie du Jeu de l’Année (GOTY). Une situation particulière, qui n’empêche pas quelques interrogations sur la subjectivité de ces récompenses.
Les nominations des Game Awards 2026 ont été dévoilées, et un nom revient particulièrement souvent : Grand Theft Auto VI. Le nouveau jeu de Rockstar Games totalise huit nominations, ce qui en fait le titre le plus représenté cette année. Et ce, alors même que le jeu n’est pas encore disponible !
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
GTA 6 déjà en lice pour le titre de Jeu de l’année
C’est évidemment dans la catégorie reine, celle du Game of the Year (GOTY), que GTA 6 attire tous les regards. Le jeu de Rockstar devra notamment faire face à cinq autres productions, à savoir :
- 007 First Light
- Control Resonant
- Phantom Blade 0
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Au-delà du GOTY, GTA 6 est également nommé dans sept autres catégories :
- Meilleure réalisation (Game Direction)
- Meilleure narration (Best Narrative)
- Meilleur jeu d’action-aventure
- Meilleure direction artistique
- Meilleure musique et bande originale
- Meilleur design audio
- Meilleure performance (Manni L. Perez, dans le rôle de Lucia)
Mais comment expliquer une telle reconnaissance pour un jeu auquel le grand public n’a pas encore accès ? Comme l’explique Kotaku, le règlement des Game Awards 2026 autorise les jeux commercialisés avant le 20 novembre à concourir. Or, GTA 6 est attendu… Ce jeudi 19 novembre. Il entre donc tout juste dans la fenêtre d’éligibilité, même si les nominations ont été annoncées avant sa sortie.
Une situation inhabituelle, mais parfaitement conforme aux règles de l’événement, et tant pis si cela ne manque pas d’alimenter les discussions, alors que le jeu approche déjà les 16 millions de précommandes numériques selon de récentes estimations.
Les Game Awards, un spectacle forcément subjectif
Reste que ces nominations ne manqueront pas de faire débat. Si la présence de GTA 6 paraît incontournable au regard de l’attente monumentale qui entoure le jeu, pour de nombreux joueurs, d’autres productions auraient également pu prétendre à une place parmi les prétendants au GOTY.
On pense notamment à Crimson Desert, dont le succès commercial et les qualités ont marqué l’année, mais aussi au plus récent Gears of War: E-Day. Pour certains, cette exclusivité Xbox (qui plus est particulièrement réussie) aurait, elle aussi, mérité d’être nommée dans la catégorie reine, ne serait-ce que pour un côté « symbolique ». Le jeu est toutefois nommé dans d’autres catégories, notamment Meilleur jeu d’action et Meilleur multijoueur.
Évidemment, tout cela reste une affaire de sensibilité, de goûts et de critères de sélection. Les Game Awards reposent sur un jury de médias spécialisés, dont les votes représentent 90% du résultat final, les 10% restants étant attribués au public.
Il faut donc garder à l’esprit que ces récompenses ne constituent aucunement un quelconque indicateur formel de la qualité d’une production, ni un classement universel des meilleurs jeux de l’année. Les Game Awards sont aussi (et surtout) un grand spectacle, un divertissement, une occasion de célébrer cette passion commune qu’est le jeu vidéo, et de découvrir quelques annonces.
Et c’est sans doute aussi bien de garder un peu de recul face à ces « récompenses », qui n’ont finalement pas vocation à faire autorité. Pour les intéressés, la cérémonie des Game Awards 2026 aura lieu le 10 décembre prochain, toujours sous la supervision de Geoff Keighley.
Et vous, c'est lequel votre « Jeu de l’Année 2026 »?