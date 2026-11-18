BlackPanther

Je sais que les éditeurs payent une fortune pour présenter leurs jeux aux TGA mais visiblement ils payent aussi pour figurer dans les nommés

C’est un scandale !!! ces TGA deviennent du grand n’importe quoi … On s’était déjà étonnés les précédentes éditions quand ils ont nommé un DLC d’un jeu qui a déjà gagné le GOTY l’année précédente. Il y avait des jeux qui méritaient leur place aux GOTY et qui eux sont sortis et joués par les joueurs.

Nommer un jeu qui n’est pas sorti … on aura tout vu !

Prochaine Etape : Nommer des Jeux qui sont annoncés par l’éditeur (en cours de développement)

Le chèque de Rockstar était trop lourd pour qu’ils le refusent et Rockstar visiblement ne veut pas attendre l’année prochaine pour avoir son GOTY.

Je vous rappelle que World of Warcraft, le meilleur MMORPG de tous les temps n’a pas été nommé depuis 10 ans.

WoW Forever a explosé les records mais TGA ne joue pas à WoW apparemment