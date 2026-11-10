Rockstar Games a publié mardi un nouveau trailer de GTA 6 et confirmé dans la foulée les performances du jeu sur consoles. Au programme, des 30 FPS partout, des bonus pour la PS5 Pro et une surprise pour la Xbox One.
Le nouveau trailer de GTA 6 ne dure que 29 secondes, et Rockstar Games l'a publié pour accompagner l'ouverture du préchargement. Lucia et Jason y défilent sur Blood In Your Eyes, un titre plutôt pop-house très entrainant de Tove Lo, extrait de « Grand Theft Auto VI: The Album », pendant que le studio révèle enfin les performances du jeu sur consoles. Le verdict est mitigé pour la PS5 Pro, mais c'est une très bonne surprise pour ceux qui ont encore une Xbox One.
30 FPS sur toutes les consoles, et pas une image de plus
Rockstar a tranché. GTA 6 tournera à 30 images par seconde partout, de la petite Xbox Series S à la PS5 Pro. Le studio dit avoir poussé les consoles dans leurs retranchements pour préserver la densité de Leonida, de ses décors à ses habitants. Un dataminer avait repéré une sortie 120 Hz dans les fichiers du préchargement, de quoi espérer un mode 40 FPS. Rockstar ne confirme rien de tel, et aucun mode plus fluide n'est annoncé.
La PS5 Pro se console avec deux exclusivités, à savoir une image plus nette grâce au PSSR, l'upscaling par IA de Sony, et des ombres en ray tracing. Toutes les PS5 ont aussi droit aux vibrations haptiques de la DualSense, réglables dans les options d'accessibilité, à l'audio 3D Tempest et à des chargements plus rapides. Rockstar n'hésite d'ailleurs pas à présenter la console de Sony comme la meilleure plateforme pour jouer à GTA 6.
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Sur Xbox, GTA 6 mise aussi sur le cloud
Rockstar a aussi confirmé l'arrivée de GTA 6 sur Xbox Cloud Gaming dès sa sortie, avec les réglages graphiques de la Series S. Ce streaming semble réservé aux consoles Xbox. Pas de PC, de navigateur ni de TV évoqués. En revanche, une vieille Xbox One suffira pour jouer, sans racheter de console. Matthew Ball, directeur de la stratégie de Xbox, avait écarté toute exclusivité, et Microsoft sera de fait le seul à proposer le jeu en streaming au lancement.
On le rappelle : faites de la place sur vos machines. Sony demande au moins 212 Go libres sur PS5. En France, le préchargement a démarré dans la nuit, à minuit sur PS5 et à 1h sur Xbox. Pour les versions boîte, qui ne contiennent qu'un code, sachez qu'il commence dès l'activation. Les joueurs n'ont en tout cas pas attendu pour réserver, puisque Sensor Tower estime, ce mardi 10 novembre, les précommandes numériques à 9,69 millions de copies pour 942 millions de dollars, dont 75 % sur PS5. Rendez-vous le 19 novembre à minuit, heure locale.