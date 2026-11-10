On le rappelle : faites de la place sur vos machines. Sony demande au moins 212 Go libres sur PS5. En France, le préchargement a démarré dans la nuit, à minuit sur PS5 et à 1h sur Xbox. Pour les versions boîte, qui ne contiennent qu'un code, sachez qu'il commence dès l'activation. Les joueurs n'ont en tout cas pas attendu pour réserver, puisque Sensor Tower estime, ce mardi 10 novembre, les précommandes numériques à 9,69 millions de copies pour 942 millions de dollars, dont 75 % sur PS5. Rendez-vous le 19 novembre à minuit, heure locale.