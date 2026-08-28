Le rêve d’un GTA 6 à 60 fps sur PS5 Pro vient de percuter un mur à pleine vitesse dans les rues de Vice City. D’après les informations rapportées par Davy Jones après une visite chez Rockstar North, la démonstration à laquelle il a assisté tournait à 30 images par seconde.

Selon son récit, Rob Nelson, responsable du développement et codirecteur de Rockstar North, lui aurait confirmé qu’une cadence de 30 fps constituait actuellement la cible retenue pour toutes les consoles, PS5 Pro comprise. Interrogé sur un éventuel mode 60 fps, il n’aurait pris aucun engagement et aurait renvoyé la question à l’équipe technique.

Cette cible refroidit sérieusement les espoirs nés en juin autour d’un mode 60 fps sur PS5 et Xbox Series X. Déjà incertaine pour le lancement, cette option semble aujourd’hui s’éloigner encore un peu plus.