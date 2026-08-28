Selon le vidéaste brésilien Davy Jones, GTA 6 tournerait actuellement à 30 images par seconde sur les consoles prévues au lancement, PS5 Pro comprise. Aucun mode 60 fps n’est pour l’heure confirmé par Rockstar.
Le rêve d’un GTA 6 à 60 fps sur PS5 Pro vient de percuter un mur à pleine vitesse dans les rues de Vice City. D’après les informations rapportées par Davy Jones après une visite chez Rockstar North, la démonstration à laquelle il a assisté tournait à 30 images par seconde.
Selon son récit, Rob Nelson, responsable du développement et codirecteur de Rockstar North, lui aurait confirmé qu’une cadence de 30 fps constituait actuellement la cible retenue pour toutes les consoles, PS5 Pro comprise. Interrogé sur un éventuel mode 60 fps, il n’aurait pris aucun engagement et aurait renvoyé la question à l’équipe technique.
Cette cible refroidit sérieusement les espoirs nés en juin autour d’un mode 60 fps sur PS5 et Xbox Series X. Déjà incertaine pour le lancement, cette option semble aujourd’hui s’éloigner encore un peu plus.
De la Xbox Series S à la PS5 Pro, 30 fps pour tout le monde
GTA 6 devrait ainsi tourner à 30 fps sur PS5, PS5 Pro, Xbox Series X et même Xbox Series S lors de sa sortie, programmée le 19 novembre 2026. Les longues séquences dévoilées hier ont été capturées intégralement sur PlayStation 5, sans que Rockstar ne précise le modèle de console utilisé ni les modes graphiques prévus au lancement.
Rockstar n’a pas encore précisé la définition d’affichage, le niveau de ray tracing ou les améliorations réservées à la PS5 Pro (la fiche officielle du jeu porte déjà le label « PS5 Pro Enhanced »). Une cadence d'affichage identique ne signifie donc pas que toutes les versions seront visuellement équivalentes.
La console premium de Sony pourrait profiter d’une image plus nette, de détails supplémentaires ou d’un framerate plus stable. Pour les joueurs qui l’avaient surtout achetée dans l’espoir de doubler la fluidité de GTA 6, le lot de consolation risque néanmoins de paraître maigre.
Même le PSSR ne peut pas faire de miracle
La déception est d’autant plus compréhensible que Sony avait présenté la PS5 Pro comme une machine capable de mieux concilier qualité graphique et 60 images/s sur les jeux optimisés, notamment grâce à un processeur graphique autorisant un rendu jusqu’à 45% plus rapide et au PlayStation Spectral Super Resolution.
Le processeur graphique (GPU) plus puissant de la PS5 Pro lui offre davantage de marge que celui de la PS5 classique, tandis que le PSSR peut encore alléger sa charge en reconstruisant une image détaillée à partir d’une définition interne plus faible. Ces deux atouts ne garantissent toutefois pas les 60 fps : pour doubler la cadence, chaque image doit être entièrement produite en 16,7 millisecondes au lieu de 33,3. Si le processeur central (CPU), qui prend notamment en charge le trafic, la foule, la physique ou l’intelligence artificielle, constitue le principal goulot d’étranglement, la puissance graphique supplémentaire et l’upscaling ne suffiront pas. Rockstar n’a cependant pas encore révélé ce qui limite réellement le jeu.
La PS5 Pro pourrait donc afficher les néons de Vice City avec davantage de finesse. Pour parcourir ses avenues à 60 fps, il faudra attendre un miracle d’optimisation… ou, carrément, une nouvelle génération de consoles.
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
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