Rockstar travaillerait sur un mode 60 FPS pour GTA VI sur PS5 et Xbox Series X, mais sa disponibilité dès le lancement n’est pas garantie. La Series S, elle, serait cantonnée au 30 FPS.
GTA VI s’annonce comme le jeu le plus ambitieux de tous les temps, et les joueurs consoles espèrent que cette ambition ne se paiera pas au prix habituel : 30 images par seconde, point final. Une rumeur sérieuse vient pourtant nourrir l’espoir d’un mode 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X. Sauf que, comme souvent avec Rockstar, rien n’est encore gravé dans le marbre.
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GTA VI vise le 60 FPS sur PS5 et Series X, mais le lancement reste incertain
Selon Wccftech, l’information provient du podcast polonais Rock and Borys, et plus précisément de Borys Nieśpielak, dont la crédibilité n’est plus à démontrer : il avait été le premier à révéler que CD Projekt RED travaillait sur une nouvelle extension de The Witcher 3. Selon lui, une source proche de Rockstar lui aurait confirmé l’existence de deux modes graphiques sur PS5 et Xbox Series X, ciblant respectivement 30 et 60 FPS. Le bémol est de taille : Rockstar n’aurait pas encore la certitude que le mode 60 FPS sera disponible dès le day one. Une arrivée via patch ultérieur reste une option sur la table.
Ce n’est pas la première fois que cette piste émerge. Un listing du revendeur européen Media Markt mentionnait déjà explicitement un « mode Performance » et un « mode Qualité » pour les versions PS5 et Xbox Series X|S, sans préciser les fréquences cibles. Deux signaux concordants, donc, mais aucune confirmation officielle de Rockstar à ce stade.
La Series S à 30 FPS, et la question technique qui fâche
Côté Xbox Series S, la situation est moins réjouissante : la console serait pour l’instant limitée à 30 FPS, bien que Borys Nieśpielak évoque une collaboration active entre Rockstar et Microsoft pour explorer d’autres options. Rien de concret, et l’hypothèse d’un mode performance sur Series S reste, selon ses propres mots, « tirée par les cheveux ».
Sur le plan technique, atteindre 60 FPS stables sur des consoles de génération actuelle avec GTA VI représenterait un défi considérable. Les dernières captures officielles du jeu affichent un niveau de détail impressionnant, avec des réflexions en ray tracing visibles à l’écran. Un mode performance à 60 FPS impliquerait vraisemblablement de sacrifier ces effets au profit de réflexions en espace écran, moins coûteuses. Des analyses techniques indépendantes, dont certaines relayées par Digital Foundry, penchent d’ailleurs plutôt vers un verrouillage à 30 FPS au lancement, compte tenu de la charge graphique du titre. Historiquement, Rockstar n’a jamais proposé de mode 60 FPS sur console pour un nouveau jeu dès sa sortie, Red Dead Redemption 2 tournant toujours à 30 FPS sur PS5 à ce jour.
Sony, de son côté, communique activement sur la PS5 comme plateforme de référence pour GTA VI, mettant en avant le retour haptique du DualSense, l’audio 3D Tempest et le SSD haute vitesse. Un discours marketing soigné, mais qui ne dit mot sur les fréquences d’images cibles.
Le 60 FPS sur PS5 et Series X pour GTA VI, c’est plausible, pas acquis. La source est sérieuse, le contexte technique est compliqué, et Rockstar garde le silence. Ce qui est certain, c'est que la pression des joueurs est réelle : après des années à subir le 30 FPS comme seule option sur console, l’attente d’un mode performance est légitime. Reste à voir si Rockstar parviendra à tenir cette promesse dès le lancement, ou si le 60 FPS deviendra l’une de ces fonctionnalités promises pour « bientôt » qui arrivent six mois après.