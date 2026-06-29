Selon Wccftech, l’information provient du podcast polonais Rock and Borys, et plus précisément de Borys Nieśpielak, dont la crédibilité n’est plus à démontrer : il avait été le premier à révéler que CD Projekt RED travaillait sur une nouvelle extension de The Witcher 3. Selon lui, une source proche de Rockstar lui aurait confirmé l’existence de deux modes graphiques sur PS5 et Xbox Series X, ciblant respectivement 30 et 60 FPS. Le bémol est de taille : Rockstar n’aurait pas encore la certitude que le mode 60 FPS sera disponible dès le day one. Une arrivée via patch ultérieur reste une option sur la table.