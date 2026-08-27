Netflix a mis en ligne, jeudi soir, un « Large aperçu » de GTA 6, le jeu le plus attendu de la décennie. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est prometteur, à bien des égards.
Ce Large aperçu de Grand Theft Auto VI, ou Extended Look en anglais, était attendu de tous les fans de la licence iconique de Rockstar Games, comme des curieux et des observateurs. On ne vous dira pas dans quelle catégorie nous nous rangeons, mais nous avons pu nous délecter, sur Netflix, des 26 minutes et 50 secondes de cette bande-annonce XXL. Il aura tout de même fallu attendre quelques minutes pour regarder tout ça, la plateforme ayant été inaccessible un bref instant, plombée par l'afflux probablement historique de connexions. Entre possibilités de jeu multiples et personnages efficaces, GTA 6 promet du lourd. On vous donne nos impressions.
GTA 6 en met plein la vue avec son Large aperçu
Le jeu commence fort, on peut dire, en tout cas la session diffusée par Rockstar Games, d'ailleurs captée sur PlayStation 5, il est bon de le préciser tout de suite. Les deux personnages principaux, Jason et Lucia, sont chargés de récupérer quelque chose auprès de trafiquants, mais ils sont surpris par la police. Là, ils se retrouvent malgré eux à défendre ces trafiquants, en abattant des policiers, pour se protéger eux-mêmes d'une vieille connaissance chez les forces de l'ordre, semble-t-il.
Après un petit bain de sang, ils sont aidés de Raymond, leur intermédiaire sur place, puis arrive le logo du jeu. Le discours est violent, mais vous êtes prévenus, nous sommes dans un GTA !
La suite est une succession de possibilités de jeu, de la possibilité de regarder la télévision et les publicités qui vont avec, jusqu'à la possibilité de choisir sa boisson dans le frigo, en passant par l'activation du mode décapotable de sa voiture. Évidemment, Lucia et Jason brillent par leur complicité, et il est possible de passer d'un personnage à un autre, même si on imagine que le contrôle d'un unique joueur sera peut-être imposé sur certaines phases.
Des possibilités de jeu multiples, et désormais l'attente jusqu'au 19 novembre
Visuellement, le jeu est effectivement à la hauteur des attentes. C'est beau, c'est grand (la map a l'air gigantesque) il n'y a pas d'autres mots. La scène dans laquelle les deux « héros » sont poursuivis en voiture par la police est particulièrement impressionnante de réalisme et de fluidité. On peut évidemment faire de la trottinette, du bateau (de différentes sortes), jouer au basket, faire de la plongée sous-marine, du canoë, se faire dorer la pilule en bord de mer, sauter en parachute, faire la fiesta dans un nightclub, pêcher, et autres.
Grosso modo, on retrouve pas mal de fonctionnalités diffusées dans les malheureuses fuites qui ont créé la panique chez Rockstar Games, jusqu'à pousser le studio d'habitude si discret à prendre la parole. C'était mercredi, et cela paraît presque être de l'histoire ancienne.
Si vous n'en pouvez plus d'attendre et que vous avez un abonnement Netflix, tapez « GTA 6 » dans la barre de recherche, ou cliquez ICI. En tout cas, Rockstar Games rappelle que les précommandes sont toujours ouvertes, et que le jeu sort le 19 novembre prochain. Demain pour les uns, une plaie à attendre pour les autres. La vidéo de près de 27 minutes, en plus d'être disponible sur Netflix, sera diffusée cette nuit sur la chaîne YouTube de Rockstar Games.
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