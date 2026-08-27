Ce Large aperçu de Grand Theft Auto VI, ou Extended Look en anglais, était attendu de tous les fans de la licence iconique de Rockstar Games, comme des curieux et des observateurs. On ne vous dira pas dans quelle catégorie nous nous rangeons, mais nous avons pu nous délecter, sur Netflix, des 26 minutes et 50 secondes de cette bande-annonce XXL. Il aura tout de même fallu attendre quelques minutes pour regarder tout ça, la plateforme ayant été inaccessible un bref instant, plombée par l'afflux probablement historique de connexions. Entre possibilités de jeu multiples et personnages efficaces, GTA 6 promet du lourd. On vous donne nos impressions.