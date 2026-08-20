Des vidéos de gameplay volées à Rockstar Games circulent depuis le 18 août sur les réseaux sociaux. Le leaker CyberLeek a mis en ligne une version ancienne de Grand Theft Auto VI, vieille de plusieurs années, à plus de trois mois de la sortie du jeu. Take-Two demande son retrait, mais les images continuent de se propager.
Le personnage jouable Jason dispute une partie de basketball devant une maison de plage dans l’une des séquences, puis frappe un passant à coups de clé à molette dans une autre. Une barre d’endurance et un système de recherche policière, matérialisé par un halo rouge et bleu, apparaissent durant ces scènes. L’on peut également y voir un indicateur de discrétion, une jauge de carburant et un système de progression, Focus, calqué sur celui de Red Dead Redemption 2.
Le build à l’origine de ces captures date de 2022 ou 2023, soit près de trois ans avant la sortie prévue du jeu. Des sources internes à Rockstar Games, citées par le journaliste Jason Schreier (Bloomberg ), ont authentifié ce contenu, diffusé peu avant l’Extended Look officiel prévu sur Netflix le 27 août à 21 heures.
Les nombreuses demandes de retrait de Take-Two
CyberLeek a mis en ligne les premières vidéos avant-hier sur les réseaux sociaux. Take-Two Interactive, la maison mère du studio, n’a de cesse que de demander leur retrait en invoquant le Digital Millennium Copyright Act. Les extraits continuent malgré tout de circuler sur plusieurs plateformes.
Rockstar Games subit ce type de fuite depuis 2022. Cette année-là, en septembre, le hacker britannique Arion Kurtaj, membre du groupe Lapsus$, a diffusé 90 extraits de Grand Theft Auto VI et le code source du jeu, après une intrusion menée avec un boîtier de streaming connecté à la télévision de sa chambre d’hôtel, où des policiers le surveillaient dans le cadre de sa libération sous caution. Le groupe Lapsus$ a piraté Microsoft, NVIDIA et Samsung avant Rockstar Games. Un jury l’a reconnu coupable en décembre 2023 et l'a condamné à un internement en hôpital sécurisé, potentiellement à vie.
Ce n’est que le mois de la sortie du jeu qu’Arion Kurtaj devrait être jugé, après être sorti de cet établissement en juillet.
CyberLeek réclame la fin des précommandes
CyberLeek a réclamé, dans son manifeste, l’arrêt des précommandes sur les jeux vidéo. D’après le texte, une copie numérique ne s’épuise jamais, contrairement à un stock physique, et une précommande ne rapporte, en échange, qu’un compte à rebours et une apparence cosmétique. Cette critique contredit la politique de Take-Two Interactive. L’éditeur a confirmé l’absence de version disque de Grand Theft Auto VI sur consoles au lancement. La boîte physique du jeu ne contient qu'un code de téléchargement. Take-Two réduit ainsi ses coûts d'impression et de distribution et conserve une marge plus élevée sur chaque exemplaire vendu, selon une source proche du studio.
Les vidéos diffusées par CyberLeek portent toutefois un filigrane publicitaire pour une cryptomonnaie. Le leaker contredit son propre discours anti-marchand en vendant, contre des crypto-actifs, l’accès à des liens vers davantage d’images.
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