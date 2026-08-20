CyberLeek a mis en ligne les premières vidéos avant-hier sur les réseaux sociaux. Take-Two Interactive, la maison mère du studio, n’a de cesse que de demander leur retrait en invoquant le Digital Millennium Copyright Act. Les extraits continuent malgré tout de circuler sur plusieurs plateformes.

Rockstar Games subit ce type de fuite depuis 2022. Cette année-là, en septembre, le hacker britannique Arion Kurtaj, membre du groupe Lapsus$, a diffusé 90 extraits de Grand Theft Auto VI et le code source du jeu, après une intrusion menée avec un boîtier de streaming connecté à la télévision de sa chambre d’hôtel, où des policiers le surveillaient dans le cadre de sa libération sous caution. Le groupe Lapsus$ a piraté Microsoft, NVIDIA et Samsung avant Rockstar Games. Un jury l’a reconnu coupable en décembre 2023 et l'a condamné à un internement en hôpital sécurisé, potentiellement à vie.

Ce n’est que le mois de la sortie du jeu qu’Arion Kurtaj devrait être jugé, après être sorti de cet établissement en juillet.

