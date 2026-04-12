Le communiqué de Rockstar tient en deux phrases : confirmation de l'intrusion, assurance que ni les opérations ni les joueurs ne sont affectés. Circulez, il n'y a rien à voir. Le studio ne mentionne ni ShinyHunters, ni la demande de rançon, ni la deadline du 14 avril.

Cette stratégie de communication rappelle celle adoptée après le piratage de 2022. À l'époque, un adolescent britannique de 17 ans, membre du groupe Lapsus$, avait exfiltré des dizaines de vidéos de développement de GTA 6. Son arme : une Amazon Fire TV Stick, depuis une chambre d'hôtel. Le jeune homme, condamné depuis à une détention hospitalière à durée indéterminée, avait causé des millions de dollars de dommages au studio.

Quatre ans plus tard, Rockstar se retrouve à nouveau dans la ligne de mire. Selon les pirates, les données récupérées incluraient des états financiers, des plans marketing et des contrats avec des sous-traitants. Aucune preuve n'a encore été publiée, mais ShinyHunters a la réputation de ne pas bluffer. Le groupe fonctionne comme une structure « d'extorsion en marque blanche », capable d'agir pour le compte d'autres acteurs.

GTA 6 reste prévu pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series. Rockstar n'a pas évoqué de report. Reste à savoir ce que contiendra le prochain message de ShinyHunters, si le studio décide de ne pas payer.