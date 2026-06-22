Sur Android, une fausse application appelée « GTA 6 Beta » affiche le branding visuel de Rockstar Games et une vidéo d'introduction. L'utilisateur est ensuite invité à télécharger des données supplémentaires. Des publicités en plein écran s'enchaînent, puis des redirections vers des pages d'abonnement payant ou d'installation de logiciels indésirables.

Plusieurs centaines de pages de hameçonnage imitent par ailleurs l'écran de connexion du Rockstar Social Club, la plateforme de compte des joueurs GTA. Hébergées sur GitHub ou Vercel, deux services que les filtres des navigateurs ne bloquent habituellement pas, elles récupèrent les identifiants saisis. Des revendeurs les proposent ensuite sur des marchés du dark web. Un compte GTA Online ancien, avec de la monnaie virtuelle et des objets accumulés, y atteint des prix élevés.

Sur PS5 et Xbox Series, d'autres arnaqueurs promettent des clés bêta. Après un formulaire et une fausse vérification anti-robot, le joueur atterrit sur un abonnement payant ou un téléchargement dangereux.

Les seules annonces officielles de Rockstar Games sont publiées sur son site, le PlayStation Store ou le Microsoft Store.