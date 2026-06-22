Depuis le mois de mai, des cyberescrocs envoient à des milliers de joueurs des e-mails qui imitent une invitation officielle de Rockstar Games à tester GTA 6 en avant-première. Ces messages sont tous frauduleux. Si vous cliquez, vous risquez d'installer un malware sur votre machine ou de vous faire voler vos identifiants de compte. Et pour cause : Rockstar Games n'a ouvert aucune bêta publique.
GTA 6 sort le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series. Sur PC, Rockstar Games ne prévoit rien avant 2027. Toute offre d'accès anticipé est donc frauduleuse. Mi-mai, un e-mail interne de la chaîne américaine Best Buy a été mal interprété par des fans qui ont cru à une annonce imminente de précommandes. Cela n'a pas échappé aux cyberescrocs qui ont saisi l'occasion aussitôt. Le 27 mai, l'équipe Threat Intelligence de NordVPN a publié un rapport sur ces campagnes frauduleuses, actives sur PC Windows et Android, deux plateformes sur lesquelles le jeu ne sera pas disponible au lancement. Début juin, rebelote, une nouvelle alerte de la part du spécialiste de la cybersécurité, qui confirme la campagne de phishing.
Selon Gerald Kasulis, vice-président des affaires mondiales de NordVPN, il est facile de céder à la tentation. « Vous êtes un joueur, vous attendez le jeu, et vous recevez un e-mail qui paraît vraiment officiel et soigné. Avec l'aide de l'IA, les arnaqueurs imitent les sites officiels de manière très convaincante ».
Des arnaqueurs déposent un cheval de Troie déguisé en pilote graphique Nvidia sur les PC des joueurs
Sur PC, les hackers ont cloné des plateformes de téléchargement connues, FitGirl, DODI et ElAmigos notamment. Le 17 mai dernier, les chercheurs de NordVPN ont récupéré un faux installateur sur l'un de ces clones et l'ont analysé. En s'exécutant, ce fichier déposait discrètement en arrière-plan un composant déguisé en pilote graphique Nvidia. Un attaquant pouvait ensuite lire la mémoire de la machine à distance, y déposer des charges malveillantes supplémentaires et en prendre le contrôle via un serveur extérieur. Le domaine hébergeant ce fichier avait été enregistré 23 jours avant sa détection, délai caractéristique d'une infrastructure montée pour une campagne courte.
GTA 6 ne sort pas sur PC avant 2027. Aucun fichier d'installation légitime n'existe donc sur cette plateforme, et un joueur qui télécharge un prétendu installateur du jeu télécharge un malware. NordVPN a également rattaché le domaine lié à la fausse application Android à un historique de chevaux de Troie bancaires et de voleurs de données, dont certains ont ciblé des portefeuilles de cryptomonnaie.
Des centaines de fausses pages Rockstar Social Club alimentent un marché de comptes volés
Sur Android, une fausse application appelée « GTA 6 Beta » affiche le branding visuel de Rockstar Games et une vidéo d'introduction. L'utilisateur est ensuite invité à télécharger des données supplémentaires. Des publicités en plein écran s'enchaînent, puis des redirections vers des pages d'abonnement payant ou d'installation de logiciels indésirables.
Plusieurs centaines de pages de hameçonnage imitent par ailleurs l'écran de connexion du Rockstar Social Club, la plateforme de compte des joueurs GTA. Hébergées sur GitHub ou Vercel, deux services que les filtres des navigateurs ne bloquent habituellement pas, elles récupèrent les identifiants saisis. Des revendeurs les proposent ensuite sur des marchés du dark web. Un compte GTA Online ancien, avec de la monnaie virtuelle et des objets accumulés, y atteint des prix élevés.
Sur PS5 et Xbox Series, d'autres arnaqueurs promettent des clés bêta. Après un formulaire et une fausse vérification anti-robot, le joueur atterrit sur un abonnement payant ou un téléchargement dangereux.
Les seules annonces officielles de Rockstar Games sont publiées sur son site, le PlayStation Store ou le Microsoft Store.