Plusieurs sites frauduleux ont été repérés, se présentant comme des plateformes offrant des clés bêta exclusives de GTA 6 pour les possesseurs de PlayStation 5 et Xbox. L'un d'eux affiche par exemple le message : "Nous avons besoin de vous pour construire Vice City." D'autres font passer les utilisateurs par un processus de vérification qui débouche en réalité sur une inscription à un service payant, ou sur le téléchargement d'un programme censé délivrer une clé de jeu, qui n'existe pas.