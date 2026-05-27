Jouer à GTA 6 en avance, quel rêve ! C'est justement ce que vous font croire certains escrocs, qui tentent de voler vos données en surfant sur la hype du prochain jeu de Rockstar.
Des hackers profitent de l'engouement suscité par la sortie à venir de GTA 6 pour mener des campagnes de malware et d'arnaque. Ces campagnes massives, ciblent les utilisateurs Windows et Android. L'info a été annoncée par des chercheurs en sécurité de NordVPN, qui ont identifié plusieurs vagues d'attaques utilisant le jeu comme du phishing.
De faux accès anticipés, de vraies infections dans votre PC
Plusieurs sites frauduleux ont été repérés, se présentant comme des plateformes offrant des clés bêta exclusives de GTA 6 pour les possesseurs de PlayStation 5 et Xbox. L'un d'eux affiche par exemple le message : "Nous avons besoin de vous pour construire Vice City." D'autres font passer les utilisateurs par un processus de vérification qui débouche en réalité sur une inscription à un service payant, ou sur le téléchargement d'un programme censé délivrer une clé de jeu, qui n'existe pas.
La menace la plus sérieuse concerne les utilisateurs Windows. Des versions prétendument "piratées" de GTA 6 circulent sur des sites qui imitent des plateformes de téléchargement connues. Le fichier malveillant se présente sous l'apparence d'un pilote graphique Nvidia, mais il n'a aucun rapport avec les cartes graphiques. En réalité, il modifie la mémoire de l'ordinateur, télécharge des logiciels malveillants supplémentaires et établit une connexion avec un serveur contrôlé par les attaquants.
Du côté d'Android, des applications baptisées "GTA 6 Beta" circulent, certaines apparaissant directement dans les résultats de recherche Google. Ces applications ne contiennent aucun jeu. Une fois lancées, elles affichent des publicités en plein écran et redirigent les utilisateurs vers des pages externes qui les incitent à s'abonner à des services payants ou à télécharger d'autres logiciels malveillants, dissimulés derrière de fausses étapes de vérification.
Comme si GTA 6, pas encore sorti sur consoles, allait sortir sur smartphone avant-même la date officielle. Quand les autres opus du jeu sont sortis sur smartphone, plusieurs années après leurs versions console et PC.
C'est parti pour des mois de cybercriminalité ?
GTA 6, qui devait initialement sortir le 26 mai 2025, a été repoussé au 19 novembre 2025. Cette période est une aubaine pour les cybercriminels, qui ont du temps devant eux pour faire fleurir leur arnaque sur toutes les plateformes possibles.
Le jeu sortira en premier sur PS5 et Xbox Series X/S, sans date annoncée pour une version PC ou Android, ce qui laisse le champ libre aux fausses promesses de versions sur ces plateformes.
Selon Bitdefender, les campagnes de malware exploitant l'intérêt pour GTA 6 remontent à au moins 2024. Les rumeurs récentes autour de possibles précommandes ouvrent par ailleurs un nouveau vecteur d'attaque, selon NordVPN.
Marijus Briedis, directeur technique de NordVPN, résume ainsi la mécanique exploitée par les attaquants :
Quand les gens veulent absolument accéder à quelque chose en avance, ils baissent la garde. C'est cette fenêtre que les attaquants utilisent.