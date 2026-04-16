Le scénario tient en quatre étapes. Le 11 avril, ShinyHunters annonce avoir siphonné des données de Rockstar via Anodot, un outil d'analyse branché sur les serveurs Snowflake du studio. Le collectif réclame 200 000 dollars sous peine de publication, deadline fixée au 14 avril. Rockstar refuse et évoque publiquement « un volume limité d'informations non critiques » accédé dans le cadre d'une brèche chez un tiers. Les données sont diffusées le jour même.

Les joueurs espéraient du code source de GTA 6, des images de développement, des indices sur le gameplay. Ils n'ont rien trouvé de tel. Le fichier publié contient des tableaux financiers et des statistiques d'utilisateurs de GTA Online et Red Dead Online. La période couverte s'étend de septembre 2025 à avril 2026.

C'est à l'ouverture des marchés le 15 avril que le paradoxe éclate. Take-Two ouvre à 202 dollars l'action et grimpe rapidement à 207,84 dollars en séance. Le mouvement ajoute environ un milliard de dollars à la capitalisation de l'éditeur, avant un léger repli vers 205,10 dollars en clôture. Pour ShinyHunters, déjà responsables du hack Ticketmaster à 560 millions de comptes et de l'intrusion chez Google en août 2025, c'est un raté spectaculaire. Le collectif espérait humilier Rockstar ou extorquer l'éditeur, il finit par lui offrir l'une des meilleures séances boursières de l'année.