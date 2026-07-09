La seconde arnaque qu'on vous présente nous paraît plus sournoise encore. Ici, et comme nous avons déjà pu vous le montrer avec notre enquête exclusive sur le climatiseur Epicooler, de fausses vidéos YouTube ou TikTok promettent un accès anticipé à la bêta de GTA VI, avec un lien de téléchargement à la clé. Rockstar n'a jamais ouvert le moindre programme bêta public pour son jeu, et tout tutoriel qui prétend le contraire ment donc par définition, aussi convaincant soit-il. En cliquant sur le lien, la victime ne télécharge aucun jeu, mais un logiciel malveillant qui s'installe discrètement sur son ordinateur ou son smartphone. Une fois en place, ce programme espionne l'appareil et récupère les mots de passe enregistrés, sans que l'utilisateur ne s'aperçoive de rien.