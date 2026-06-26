Un grand détaillant spécialisé prévient : la sortie de GTA 6 en novembre 2026 risque de provoquer une pénurie de PS5 et Xbox Series en fin d'année. En cause, des tensions persistantes sur les composants électroniques.
La scène est connue : un jeu très attendu sort, et les rayons de consoles se vident en quelques jours. Mais cette fois, le signal d'alarme ne vient pas d'une rumeur de forum. Selon TechRadar, un acheteur senior d'un grand distributeur de jeux vidéo a confié, sous couvert d'anonymat, que son enseigne a été informée par les constructeurs eux-mêmes : les volumes de PS5 et Xbox Series S et X disponibles avant le lancement de GTA 6 ne suffiront pas. « La demande dépassera probablement l'offre pendant la période de fin d'année », résume-t-il. Un avertissement qui mérite qu'on s'y arrête.
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GTA 6, le déclencheur d'une demande hors norme
Grand Theft Auto 6 sort le 19 novembre 2026, en plein cœur de la période des achats de Noël. Le timing est parfait pour Rockstar. Il l'est beaucoup moins pour les détaillants. Le titre de Rockstar est attendu comme un événement générationnel, et une partie non négligeable du public visé n'a pas encore franchi le pas vers la génération actuelle de consoles, attendant précisément ce jeu pour investir.
Le problème, c'est que les constructeurs ont prévenu leurs distributeurs : les approvisionnements seront contraints par des pénuries de composants électroniques (notamment la mémoire), un problème qui n'a jamais vraiment disparu depuis la crise de 2020-2021. Concrètement, les enseignes ne pourront pas commander autant d'unités qu'elles le souhaiteraient avant le lancement. La demande sera là. Les stocks, beaucoup moins.
Xbox dans une position particulièrement délicate
La situation est inconfortable pour les deux constructeurs, mais elle l'est davantage pour Microsoft. Des détaillants américains auraient d'ores et déjà cessé de réapprovisionner les Xbox Series, selon des informations relayées sur plusieurs forums spécialisés, sans qu'il soit possible de distinguer clairement un simple écoulement de stocks d'un retrait coordonné. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Microsoft a annoncé une hausse mondiale des prix des Xbox Series X et S, une décision qui complique encore la lisibilité de l'offre pour les consommateurs.
La stratégie de Sony face aux pénuries n'est pas sans risque non plus : le constructeur japonais a fait le choix de produire moins pour perdre moins d'argent par console vendue, ce qui réduit mécaniquement les volumes disponibles. Et pendant ce temps, la question de l'accessibilité du Game Pass continue de peser sur l'image de Xbox auprès du grand public.
Ce qui se dessine pour la fin 2026 ressemble à un paradoxe assez cruel : le jeu le plus attendu depuis des années arrive enfin, et il risque de se retrouver sans consoles pour l'accueillir. Pour les joueurs qui comptaient profiter des fêtes pour sauter dans la génération actuelle, le message est clair : ne pas attendre novembre pour chercher une PS5 ou une Xbox Series. Les stocks pourraient fondre bien avant que Vice City ne s'ouvre à eux.
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