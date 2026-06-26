La scène est connue : un jeu très attendu sort, et les rayons de consoles se vident en quelques jours. Mais cette fois, le signal d'alarme ne vient pas d'une rumeur de forum. Selon TechRadar, un acheteur senior d'un grand distributeur de jeux vidéo a confié, sous couvert d'anonymat, que son enseigne a été informée par les constructeurs eux-mêmes : les volumes de PS5 et Xbox Series S et X disponibles avant le lancement de GTA 6 ne suffiront pas. « La demande dépassera probablement l'offre pendant la période de fin d'année », résume-t-il. Un avertissement qui mérite qu'on s'y arrête.