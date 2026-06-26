En mars dernier, une rumeur rapidement confirmée par Sony faisait état d’une augmentation du prix des consoles PlayStation. Une hausse de plus ou moins 100 euros qui plaçait la PS5 « classique » à 649,99 euros.

Dans la foulée, c’est Nintendo qui faisait la même annonce concernant cette fois la Switch 2. Une augmentation un peu plus contenue cependant puisque Nintendo se contentait de faire progresser d’environ 6 % le prix de sa console en Europe pour atteindre 499 euros.

Reste que le plus gourmand des trois est bien Microsoft. Rappelons qu’en mai 2025, l’entreprise américaine avait été la première à augmenter les prix de ses consoles avec une hausse, dans tous les pays du monde, de 100 dollars/euros. En France, la Xbox Series X atteignait ainsi les 599,99 euros.