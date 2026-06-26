La valse des étiquettes se poursuit dans le monde des consoles. Microsoft projette une hausse de ses Xbox Series S et Series X. Oui, encore.
Dans le sillage des hausses de prix de la DRAM et de la NAND, l’inflation sur tout ce qui touche de près ou de loin aux composants se poursuit. Microsoft vient de communiquer sur la troisième hausse du prix de ses consoles en un peu plus d’un an.
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Des hausses chez tous les fabricants…
En mars dernier, une rumeur rapidement confirmée par Sony faisait état d’une augmentation du prix des consoles PlayStation. Une hausse de plus ou moins 100 euros qui plaçait la PS5 « classique » à 649,99 euros.
Dans la foulée, c’est Nintendo qui faisait la même annonce concernant cette fois la Switch 2. Une augmentation un peu plus contenue cependant puisque Nintendo se contentait de faire progresser d’environ 6 % le prix de sa console en Europe pour atteindre 499 euros.
Reste que le plus gourmand des trois est bien Microsoft. Rappelons qu’en mai 2025, l’entreprise américaine avait été la première à augmenter les prix de ses consoles avec une hausse, dans tous les pays du monde, de 100 dollars/euros. En France, la Xbox Series X atteignait ainsi les 599,99 euros.
Bien sûr, la Xbox Series S était également touchée, avec une hausse d’environ 50 dollars/euros, mais Microsoft ne se limitait cependant pas qu’aux consoles et des accessoires comme la manette sans fil augmentaient de 5 euros.
Plus gênant pour Microsoft, une seconde augmentation était annoncée en octobre dernier. Réservée au seul marché étatsunien, cette hausse faisait passer la Xbox Series X à 649,99 dollars, handicapant sérieusement son potentiel par rapport à la concurrente de toujours, la PlayStation 5.
… mais un peu plus encore chez Xbox
Mais voilà, cela ne suffisait encore pas et Microsoft vient donc de publier un article loin d’être réjouissant sur ses canaux officiels sous le titre de « Prix mis à jour des consoles Xbox ».
La mise à jour ne se fait pas dans le sens des joueurs et, faisons simple, cela augmente sur tout et pour tous. « À compter du 1ᵉʳ août 2026, nous mettrons à jour nos tarifs à l’échelle mondiale. Le prix des consoles Xbox augmentera de 100 $ US pour les modèles 512 Go et de 150 $ US pour les modèles 1 To. Nous allons également retirer du marché notre modèle 2 To ».
Première information donc, le modèle Xbox Series X doté d’un SSD de 2 To est purement et simplement supprimé. Sans doute trop coûteux avec ces SSD qui n’en finissent plus d’augmenter. Autre information, tout aussi logique, les modèles équipés de 1 To se renchérissent davantage que les modèles 512 Go.
Si l’augmentation n’est pas une surprise, la nouvelle patronne de la division Xbox, Asha Sharma ayant déjà indiqué devoir « payer le stockage quatre fois plus cher depuis l'automne 2025 », reste que la compétition avec Sony semble devenir de plus en plus compliquée pour les consoles Xbox.
Ce ne sont que des projections puisqu’aucun tarif en euros n’a été publié, mais avec cette nouvelle hausse du 1ᵉʳ août prochain, la Xbox Series X 1 To pourrait se retrouver à 749 euros contre, rappelons-le, 499 euros à son lancement en novembre 2020. Il s’en est passé des choses en six ans !
Là encore, il ne s’agit que d’extrapolations sur les possibles prix en euros, mais cela voudrait aussi dire que la plus petite Xbox – la Series S 512 Go – se négocierait 449 euros contre 499 euros pour le modèle 1 To. Enfin, la Xbox Series X Digital viendrait flirter avec le seuil des 700 euros, à 699 euros.