À force de prolonger l'attente, Rockstar augmente aussi la pression qui pèsera sur les épaules de GTA 6 au moment de sa sortie. Initialement annoncé pour l'automne 2025, le jeu a déjà été repoussé à deux reprises, d'abord au 26 mai 2026, puis au 19 novembre 2026. Chaque report suscite fatalement la frustration des joueurs, que les périodes de silence ne suffisent pas toujours à faire oublier. Surtout, chaque mois supplémentaire laisse davantage de temps au public pour imaginer ce que le jeu devrait être.

C'est tout le paradoxe de cette stratégie : plus Rockstar se montre avare en informations, plus chaque nouvelle image est scrutée et plus les attentes se construisent à partir de quelques éléments soigneusement sélectionnés. À terme, le risque n'est donc plus seulement de faire patienter les joueurs, mais de créer un écart difficile à combler entre l'image qu'ils se sont forgée de GTA 6 et l'expérience qu'ils découvriront réellement manette en mains le 19 novembre prochain.

À l'approche du lancement de GTA 6, Rockstar commence enfin à accélérer le rythme. Après l'ouverture des précommandes fin juin, le reveal de la jaquette et la publication de nouvelles images, le studio a annoncé un « Extended Look » pour le 27 août, en exclusivité temporaire (de quelques heures) sur Netflix. Encore un axe sur lequel la firme étoilée ne fait définitivement rien comme les autres.

La rareté a été l'arme de communication de Rockstar pendant près de trois ans. Elle a d'ailleurs parfaitement fonctionné pour entretenir l'attente. Mais à l'approche de la sortie, le studio doit maintenant montrer ce que le jeu a précisément dans le ventre. Rockstar ne peut plus simplement se contenter de faire parler de GTA 6 : il doit commencer à montrer pourquoi cette attente en valait la peine.