Rarement le terme « jeu événement » aura été aussi bien porté que par Grand Theft Auto VI, dont la sortie promet de battre tous les records.
Au-delà de la polémique sur la sortie – ou non – d'une version physique avec disques, le lancement de GTA VI devrait faire trembler comme jamais la planète jeu vidéo. Les scores des différentes bandes-annonces ne sont rien à côté de ce que certains analystes attendent côté recettes.
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Sortie sur PlayStation et Xbox « seulement »
En seulement 24 heures de diffusion, la seconde bande-annonce publiée par Rockstar Games pour GTA VI a totalisé plus de 475 millions de vues, toutes plateformes confondues. Un record. Déjà.
Pourtant, le cabinet d'analyse Newzoo voit les choses en bien plus grand pour le prochain hit de l'éditeur américain. Sur la seule première semaine de lancement du jeu, le cabinet estime qu'il pourrait générer entre 3,3 et 5,2 milliards de dollars sur PlayStation et Xbox.
Pour appuyer sa prévision, Newzoo précise que Grand Theft Auto VI a déjà atteint les 260 millions de dollars sur sa première semaine de précommande, et ce, alors que de nombreuses polémiques ont, certes fait parler du jeu, mais ont aussi poussé certains joueurs à revoir leur position.
Entre 3,25 et 4,5 milliards de dollars de recette
Les modèles utilisés par Newzoo se basent sur cette première semaine de précommande, mais également sur de nombreux autres facteurs comme la solidité de la franchise, pour estimer le succès futur du jeu.
De ces modèles – par nature imprécis –, les analystes de Newzoo estiment que les ventes de GTA VI devraient générer 4,5 milliards de dollars sur la seule première semaine de commercialisation. On parle, pour atteindre ce chiffre vertigineux, de 51 millions d'exemplaires écoulés en sept jours !
Newzoo envisage d'autres scénarios et, à côté de ce modèle dit de la « suite éprouvée », ses analystes utilisent une autre modélisation, la « suite avec incertitude de performances ». Même sur ce second scénario, GTA VI assure de confortables revenus à Rockstar Games : 3,25 milliards de dollars.
Toujours sur la seule première semaine d'exploitation, le second scénario envisage alors la vente de 37 millions d'exemplaires du jeu. Rappelons au passage que le jeu événement sortira le 19 novembre prochain, mais avec une exclusivité console (PlayStation, Xbox) qui fait logiquement sortir la future version PC des estimations de Newzoo.