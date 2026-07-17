En seulement 24 heures de diffusion, la seconde bande-annonce publiée par Rockstar Games pour GTA VI a totalisé plus de 475 millions de vues, toutes plateformes confondues. Un record. Déjà.

Pourtant, le cabinet d'analyse Newzoo voit les choses en bien plus grand pour le prochain hit de l'éditeur américain. Sur la seule première semaine de lancement du jeu, le cabinet estime qu'il pourrait générer entre 3,3 et 5,2 milliards de dollars sur PlayStation et Xbox.

Pour appuyer sa prévision, Newzoo précise que Grand Theft Auto VI a déjà atteint les 260 millions de dollars sur sa première semaine de précommande, et ce, alors que de nombreuses polémiques ont, certes fait parler du jeu, mais ont aussi poussé certains joueurs à revoir leur position.