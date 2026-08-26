Après une semaine de fuites en cascade sur GTA VI, Rockstar Games a publié mercredi une lettre ouverte inhabituelle pour lui. Le studio y reconnaît un épisode douloureux, à la veille de son grand Extended Look sur Netflix.
Il aura fallu près d'une douzaine de vidéos non officielles pour faire sortir Rockstar Games de sa réserve légendaire. Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce mercredi 26 août 2026, le studio américain admet que voir circuler des images inachevées de Grand Theft Auto VI a été éprouvant pour ses équipes. Mais il tient à rassurer sur un point, à savoir le calendrier qui, lui, ne bougera pas d'un pouce, et l'Extended Look tant attendu sera bien diffusé dès demain.
Une semaine noire pour Rockstar, qui s'exprime enfin sur les fuites de GTA 6
Depuis le 18 août, un individu ou un groupe se faisant appeler CyberLeek multiplie les publications, en montrant de la bagarre au corps à corps au bord d'une autoroute, une virée dans un club de strip-tease, des courses en supercar, ou des sessions de pilotage d'avion. Une douzaine d'extraits au total, qui, mis bout à bout, offrent un aperçu bien trop détaillé de Leonida, le territoire fictive de Floride où se déroule l'action dans GTA 6, plusieurs jours avant que Rockstar n'ait choisi de lever le voile lui-même.
Pour Rockstar, il était plus que difficile de rester passif face à un tel déferlement. Take-Two Interactive, la maison mère du studio, a engagé une procédure judiciaire contre Microsoft et Discord, avec pour un objectif d'obtenir l'identité de la personne à l'origine des fuites, avant le 4 septembre. Une riposte logique pour des leaks considérés comme historiques, même si un ancien directeur de Rockstar a préféré relativiser, en comparant ces fuites à un coup d'épée dans l'eau qui ne changerait rien à l'engouement autour du jeu. Certes.
Le silence habituel de Rockstar devenait au fil des heures de plus en plus anxiogène pour les fans, qui voyaient leur découverte du jeu leur échapper morceau par morceau. Le studio a fini par rompre sa réserve, à quelques jours seulement de sa grande présentation officielle.
Le message de Rockstar aux joueurs
Dans sa lettre publiée sur les réseaux sociaux, Rockstar Games ne cache pas sa déception. Le studio confie que cette découverte du jeu à travers des fuites n'a évidemment rien à voir avec la manière dont il aurait souhaité la partager avec sa communauté, après toutes ces années d'attente. Un aveu de vulnérabilité assez rare venant d'un mastodonte du secteur, qui on insiste, est habitué à maîtriser sa communication.
Rockstar reste tourné vers l'avenir et affiche son enthousiasme à l'idée de dévoiler son Extended Look, qui vise à présenter en détail le jeu avant sa sortie, tout en reconnaissant que sa préparation a pris plus de temps que prévu. Le rendez-vous est donné ce jeudi 27 août, d'abord en exclusivité sur Netflix dès 21 heures (heure française), avant un élargissement à YouTube dans la nuit. Le studio espère surtout que les joueurs patienteront jusqu'au 19 novembre, date de sortie du jeu, malgré les spoilers déjà en circulation.
Enfin, vous noterez que la lettre se termine sur une note de gratitude envers la communauté, remerciée pour ses messages de soutien reçus ces derniers jours. Le studio y rappelle que sans les joueurs, il n'aurait tout simplement pas le privilège de faire des jeux. Une façon aussi, sans doute, de désamorcer un peu la tension avant une présentation scrutée comme aucune autre, pour ce qui reste, probablement, le titre le plus attendu de la décennie.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.