Pour Rockstar, il était plus que difficile de rester passif face à un tel déferlement. Take-Two Interactive, la maison mère du studio, a engagé une procédure judiciaire contre Microsoft et Discord, avec pour un objectif d'obtenir l'identité de la personne à l'origine des fuites, avant le 4 septembre. Une riposte logique pour des leaks considérés comme historiques, même si un ancien directeur de Rockstar a préféré relativiser, en comparant ces fuites à un coup d'épée dans l'eau qui ne changerait rien à l'engouement autour du jeu. Certes.