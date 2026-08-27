Ce soir, Rockstar Games dévoile enfin son Extended Look (ou Large aperçu) de GTA 6, sur Netflix. On vous explique comment et quand le voir, sur la plateforme mais aussi ailleurs, un peu plus tard.
Malgré les fuites, Grand Theft Auto VI, aka GTA 6, franchit une nouvelle étape ce jeudi soir. Après des semaines de tristes péripéties, le studio Rockstar Games diffuse ce soir son fameux « Extented Look », Large aperçu en français, donnant un aperçu inédit du jeu, et ce durant une trentaine de minutes. Si la vidéo est dans un premier temps réservé aux abonnés Netflix, elle sera mise en ligne plus tard pour tout le monde. Alors comment regarder tout ça et à quelle heure ?
GTA 6 sur Netflix ce soir, on vous dit tout sur l'Extended Look
Netflix donne rendez-vous à ses millions d'abonnés à 21h00 heure française ce jeudi 27 août 2026. Si vous ne trouvez pas d'encart dédié au jeu sur la page d'accueil du service de streaming, pas de panique. Dirigez-vous vers la barre de recherche, tapez « GTA 6 », et la vignette du Large aperçu apparaît directement, en haut à gauche de votre écran.
Précisons que la vidéo est accessible dès l'offre Standard avec publicités, avec sous-titres et doublages disponibles selon les régions. Si vous préférez, vous pouvez trouver directement la vidéo en cliquant ICI.
Si vous d'abonnement Netflix, sachez que la vidéo débarquera sur la chaîne YouTube officielle de Rockstar Games et sur le site de GTA VI à 3h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, gratuitement et sans restriction, dans la meilleure qualité disponible. Six heures d'écart, donc, entre les deux plateformes.
Une annonce qui arrive après des jours bien mouvementés
Rockstar Games va pouvoir tourner la page des dernières semaines. Depuis le 18 août, un leaker surnommé CyberLeek a publié coup sur coup une douzaine de vidéos volées au studio américain, dans lesquelles on voit différentes scènes du jeu (bagarre au bord d'une autoroute, virée dans un club de strip-tease, courses en supercar). Parmi ces images, certaines proviennent d'un build datant de 2022 ou 2023 et dévoilent un système de recherche policière matérialisé par un halo bleu et rouge, ainsi qu'une jauge d'endurance.
L'éditeur Rockstar a donc fait une entorse à son propre code de communication, lui qui cultive habituellement le silence. Mercredi, à la veille de son grand rendez-vous, le studio a publié une lettre ouverte inhabituelle reconnaissant un épisode douloureux. Une façon d'amortir le choc avant de reprendre la main ce soir, avec des images récentes, en haute qualité, choisies cette fois par Rockstar lui-même, à moins de trois mois de la sortie du jeu, désormais fixée au 19 novembre. On a Largement hâte !
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