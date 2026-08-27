L'éditeur Rockstar a donc fait une entorse à son propre code de communication, lui qui cultive habituellement le silence. Mercredi, à la veille de son grand rendez-vous, le studio a publié une lettre ouverte inhabituelle reconnaissant un épisode douloureux. Une façon d'amortir le choc avant de reprendre la main ce soir, avec des images récentes, en haute qualité, choisies cette fois par Rockstar lui-même, à moins de trois mois de la sortie du jeu, désormais fixée au 19 novembre. On a Largement hâte !