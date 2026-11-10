Un enfant, quelques dessins et une promesse difficile à tenir… Après des mois à tenter de créer le jeu imaginé par son neveu, un développeur a finalement fait appel à plusieurs outils d'IA pour un résultat étonnant : une aventure de douze niveaux à laquelle toute la famille peut désormais jouer.
Aiden avait déjà tout imaginé : les personnages, leurs pouvoirs, les ennemis et même le scénario. Il ne lui manquait que le jeu. Son oncle, Lex Toumbourou, ingénieur logiciel australien, avait accepté de le créer pour son anniversaire. Mais la première version n'avait rien de très convaincant. Et le garçon ne comptait pas abandonner son idée : à chaque visite, il demandait où en était son jeu vidéo. Jusqu'au jour où son oncle a décidé de tenter une nouvelle expérience, qu'il raconte sur son blog.
Un premier jeu trop court pour Aiden
Tout était parti d'une passion commune pour les jeux d'arcade, notamment Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Aiden voulait son propre jeu du même genre, avec cinq héros inspirés de sa famille et de leur chien, douze ennemis et une mission : sauver leur chiot Pudding.
Lex Toumbourou avait commencé à travailler sur le projet en janvier 2026. Pour l'anniversaire de son neveu, en juin, il avait réussi à produire une première version avec Claude Code. Le jeu fonctionnait, mais son contenu était limité à quelques minutes. Aiden avait remercié son oncle avant de lui expliquer tout ce qui manquait encore.
Quelques mois plus tard, Lex obtient un accès anticipé à Claude Fable 5.2, le nouveau modèle haut de gamme d'Anthropic, officiellement lancé le 9 novembre. Il décide de lui confier le projet avec une consigne : transformer ce prototype en un véritable jeu d'action, aussi amusant que possible, jouable à quatre et fidèle aux dessins de son neveu.
Il lance l'agent avant d'aller dormir. À son réveil, le jeu a été largement reconstruit. Nouveaux décors, animations, objets destructibles, scènes narratives : Claude a même développé un programme de test automatisé pour parcourir les douze niveaux et repérer certains problèmes.
Le lendemain, Lex branche quatre manettes à son ordinateur. Aiden et les autres enfants découvrent enfin Aiden's Revenge, un jeu dans lequel ils peuvent incarner les personnages qu'ils avaient imaginés. Selon son oncle, Aiden s'exclame que c'est exactement ce qu'il avait en tête.
Un jeu familial, mais aussi une démonstration des progrès de l'IA
L'expérience ne s'arrête pas à cette première partie. Les enfants demandent de nouveaux pouvoirs, puis les autres membres de la famille rejoignent progressivement l'aventure. Parents, grands-parents, oncles, tantes et même deux tortues deviennent des personnages jouables. Le jeu finit par en compter dix-huit.
Derrière ce résultat, l'IA n'a toutefois pas tout fait seule. Claude s'est chargé d'une grande partie du développement, tandis que ChatGPT Images a servi à créer les graphismes et ElevenLabs les éléments sonores. L'ensemble a nécessité environ 600 requêtes à Claude sur deux jours, quelque 500 générations d'images, onze morceaux de musique et une centaine d'effets sonores.
L'auteur évoque également 340 millions de tokens traités par Claude, dont l'immense majorité correspond à des lectures depuis le cache, facturées à un tarif réduit. Il ne communique pas le coût total de l'expérience, mais celle-ci a bien mobilisé plusieurs services payants et une quantité considérable de calcul.
Lex présente son expérience comme une réalisation en one-shot, mais la formule mérite d'être nuancée. L'IA est partie d'un prototype existant, et plusieurs retouches ont suivi les premières parties. Le résultat n'en reste pas moins impressionnant : quelques jours ont suffi pour accomplir un travail qui aurait probablement demandé des mois sur son temps libre, en mobilisant au passage des compétences en graphisme et en création sonore.
Et le résultat n'est pas qu'une démonstration vidéo. Aiden's Revenge est accessible gratuitement dans un navigateur, pour que chacun puisse découvrir ce qu'est devenu ce jeu imaginé sur quelques feuilles de papier.
- Agent dans le terminal
- Compréhension du projet
- Intégration à Git avancée