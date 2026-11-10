L'auteur évoque également 340 millions de tokens traités par Claude, dont l'immense majorité correspond à des lectures depuis le cache, facturées à un tarif réduit. Il ne communique pas le coût total de l'expérience, mais celle-ci a bien mobilisé plusieurs services payants et une quantité considérable de calcul.



Lex présente son expérience comme une réalisation en one-shot, mais la formule mérite d'être nuancée. L'IA est partie d'un prototype existant, et plusieurs retouches ont suivi les premières parties. Le résultat n'en reste pas moins impressionnant : quelques jours ont suffi pour accomplir un travail qui aurait probablement demandé des mois sur son temps libre, en mobilisant au passage des compétences en graphisme et en création sonore.



Et le résultat n'est pas qu'une démonstration vidéo. Aiden's Revenge est accessible gratuitement dans un navigateur, pour que chacun puisse découvrir ce qu'est devenu ce jeu imaginé sur quelques feuilles de papier.