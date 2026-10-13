Binbin

Encore une présentation déformée de la réalité.

Selon Stack Overflow 2026, 66 % des développeurs utilisent déjà des assistants IA pour coder, et 83 % utilisent au moins un outil d’IA.

Dans le jeu vidéo, une étude Google Cloud de 2025 révélait déjà 90 % d’utilisation de l’IA, dont 44 % pour la génération de code.

@m_rochefort Pourquoi ne retenir que les 36 % de la GDC sans évoquer ces autres études, pourtant déjà relayées par Clubic ?

Enfin, faire générer le code par une IA sous supervision humaine ne signifie pas lui confier l’intégralité du développement.

Une distinction essentielle que le titre tend à effacer.