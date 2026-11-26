L’agence a ainsi laissé de côté plusieurs sujets sensibles. Les émissions liées à des milliers, voire des dizaines de milliers de lancements ? Elles ne relèvent pas de sa compétence, tout comme les effets sur l’astronomie optique, qui observe le ciel en lumière visible. Reste la pollution des satellites qui se consument en rentrant dans l’atmosphère, avec notamment la crainte que l’oxyde d’aluminium libéré abîme la couche d’ozone. Là encore, le régulateur juge le risque « spéculatif » et insuffisamment démontré.