SpaceX peut désormais envoyer jusqu’à 1 million de data centers dans l’espace. Un feu vert hors norme, mais accordé sans évaluation complète de son impact sur l’environnement.
Tout s’est enchaîné en moins d’un an. Fin janvier, SpaceX demandait au régulateur américain des télécoms, la FCC, l’autorisation de déployer Starmind, une constellation de satellites consacrés à l’intelligence artificielle (IA). Quelques jours plus tard, la fusion avec xAI confirmait ce virage.
Depuis, la firme a levé le voile sur la technologie qu’elle compte installer au-dessus de nos têtes, sans pour autant avoir la certitude d’obtenir le feu vert des autorités. C’est désormais chose faite.
Un projet aux dimensions inédites
Car ce vendredi 25 novembre, la FCC a approuvé le projet de SpaceX. La société dispose désormais de 7 ans pour déployer un premier satellite opérationnel. Elle devra ensuite en compter 100 000 en service d’ici novembre 2035, puis la totalité d'ici à novembre 2040.
L’idée est de transférer dans l’espace une partie des calculs que réclame l’intelligence artificielle, aujourd’hui effectués dans les très controversés centres de données terrestres. Car en orbite, les satellites tireraient leur électricité du Soleil. Elon Musk y voit une source d’énergie illimitée, avec un autre avantage de taille : là-haut, aucun riverain ne viendra contester les projets.
C’est un chantier hors du commun. Une fois complète, la constellation multiplierait par environ 50 le nombre de satellites en orbite, alors que l’humanité n’en a lancé qu’environ 28 000 depuis 1957. Même Starlink, le réseau Internet de SpaceX et la plus grande constellation actuelle, paraît modeste avec ses quelque 11 000 engins. Mais la firme doit encore prouver que Starmind est viable, sur le plan technique comme économique.
L’environnement relégué au second plan
Cette approbation intervient dans un cadre réglementaire très laxiste sous l’administration Trump. Depuis le mois d’octobre, la FCC considère en effet que les activités spatiales échappent en général à la NEPA, la grande loi américaine de protection de l’environnement. Son raisonnement est simple : puisqu’elles se déroulent hors du territoire des États-Unis, ces opérations n’imposent pas une telle évaluation.
L’agence a ainsi laissé de côté plusieurs sujets sensibles. Les émissions liées à des milliers, voire des dizaines de milliers de lancements ? Elles ne relèvent pas de sa compétence, tout comme les effets sur l’astronomie optique, qui observe le ciel en lumière visible. Reste la pollution des satellites qui se consument en rentrant dans l’atmosphère, avec notamment la crainte que l’oxyde d’aluminium libéré abîme la couche d’ozone. Là encore, le régulateur juge le risque « spéculatif » et insuffisamment démontré.
Les scientifiques sont pourtant nombreux à s’inquiéter. L’American Astronomical Society, qui rassemble les astronomes américains, et d’autres organisations ont alerté la FCC sur la menace pour les observations du ciel, mais aussi sur les risques de collisions et de débris en orbite.
Pour l’heure, le premier lancement d’un satellite IA signé SpaceX est prévu pour la fin 2027, et il sera évidemment opéré par la mégafusée Starship.