Sans un abonnement de 299 dollars par mois, impossible de faire rouler le Cybercab, le robotaxi sans volant ni pédales que Tesla propose pour 29 990 dollars à quelques particuliers américains. Et Elon Musk trouve ce tarif trop élevé.
Tesla a ouvert à « certains clients » les précommandes du Cybercab « pour un usage personnel ». Si vous en êtes, alors vous devrez accepter la livraison dans l’une des quelques villes du Texas retenues par Tesla, avec une date estimée en décembre. En réponse à un message de Marques Brownlee, youtubeur américain spécialiste des produits high-tech, Elon Musk a écrit sur X que cet abonnement était « trop élevé ». « Il devrait correspondre au coût de la conduite entièrement autonome et de la connectivité des autres modèles Tesla, soit environ 115 dollars par mois », précise-t-il. En attendant une éventuelle baisse, Tesla demande un acompte de 1 000 dollars, non remboursable, pour un véhicule dont le régulateur américain n’a pas encore validé la conformité.
Le régulateur américain enquête encore sur l’homologation du Cybercab
Tesla a mis en circulation 278 Cybercab dans son service Robotaxi, soit environ 40 % de sa flotte, selon Robotaxi Tracker, un site participatif. Le constructeur va arrêter la fabrication du Cybertruck l’an prochain pour produire davantage de Cybercab dans sa Gigafactory du Texas.
Mais la NHTSA, l’agence fédérale chargée de la sécurité routière, a ouvert une enquête sur la certification du Cybercab, le fameux biplace sans volant ni pédales. Aux États-Unis, un constructeur n’a besoin d’aucune autorisation préalable pour mettre une voiture sur la route, à condition de certifier qu’elle respecte les normes fédérales de sécurité. Et selon ces normes, une voiture doit toujours comporter un volant et des pédales, même si la NHTSA a proposé cette année d’alléger ces obligations pour les véhicules entièrement autonomes, sans avoir encore adopté ces nouvelles règles.
Tesla a envoyé ses arguments juridiques à la NHTSA en octobre, en demandant la confidentialité de toute sa réponse, et l’agence n’a rendu aucune décision. Elon Musk annonce malgré tout un Cybercab disponible « dans tout le pays dès que nous aurons reçu les autorisations réglementaires ».
Tesla vous interdit de louer votre Cybercab pour payer l’abonnement
Avec l’abonnement, Tesla prend en charge la conduite autonome, l’entretien et le remorquage, mais pas l’assurance auto. Le constructeur n’a pas expliqué qui, de vous ou de lui, paiera en cas d’accident en mode autonome. Si vous résiliez, vous ne pourrez plus faire circuler votre Cybercab sur la voie publique, faute de volant pour le conduire vous-même. Et même abonné, vous ne sortirez pas des quartiers desservis par le Robotaxi. Comme l’explique Ashok Elluswamy, responsable de l’IA chez Tesla, le Cybercab fonctionnera « sans supervision dans les mêmes zones géographiques que @robotaxi, répondant simplement aux besoins des propriétaires ».
Sur cinq ans, l’abonnement vous coûtera 17 940 dollars, et vous paierez près de 48 000 dollars au total, sans compter les taxes, la recharge et l’assurance. C’est plus cher qu’une Model 3 ou un Model Y neufs, que vous pouvez conduire partout dans le pays.
Lors de la soirée We, Robot, en 2024, Elon Musk avait présenté un Cybercab à moins de 30 000 dollars, sans évoquer d’abonnement, et promis que vous pourriez l’ajouter au réseau Robotaxi pour gagner de l’argent pendant votre sommeil. Dans ses conditions de commande, Tesla interdit tout usage commercial, et vous ne pourrez ni confier votre Cybercab à Uber ni l’inscrire sur son réseau de robotaxis pour rembourser les 299 dollars mensuels. Ashok Elluswamy envisage le deuxième trimestre 2027 pour ouvrir ce réseau aux voitures de ses clients.
Sur X, Elon Musk s’est surtout amusé à narguer Marques Brownlee. Le youtubeur avait promis de se raser la tête si Tesla livrait un Cybercab à moins de 30 000 dollars avant 2027, et il estime que ses cheveux ne risquent rien.