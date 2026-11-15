Avec l’abonnement, Tesla prend en charge la conduite autonome, l’entretien et le remorquage, mais pas l’assurance auto. Le constructeur n’a pas expliqué qui, de vous ou de lui, paiera en cas d’accident en mode autonome. Si vous résiliez, vous ne pourrez plus faire circuler votre Cybercab sur la voie publique, faute de volant pour le conduire vous-même. Et même abonné, vous ne sortirez pas des quartiers desservis par le Robotaxi. Comme l’explique Ashok Elluswamy, responsable de l’IA chez Tesla, le Cybercab fonctionnera « sans supervision dans les mêmes zones géographiques que @robotaxi, répondant simplement aux besoins des propriétaires ».

Sur cinq ans, l’abonnement vous coûtera 17 940 dollars, et vous paierez près de 48 000 dollars au total, sans compter les taxes, la recharge et l’assurance. C’est plus cher qu’une Model 3 ou un Model Y neufs, que vous pouvez conduire partout dans le pays.

Lors de la soirée We, Robot, en 2024, Elon Musk avait présenté un Cybercab à moins de 30 000 dollars, sans évoquer d’abonnement, et promis que vous pourriez l’ajouter au réseau Robotaxi pour gagner de l’argent pendant votre sommeil. Dans ses conditions de commande, Tesla interdit tout usage commercial, et vous ne pourrez ni confier votre Cybercab à Uber ni l’inscrire sur son réseau de robotaxis pour rembourser les 299 dollars mensuels. Ashok Elluswamy envisage le deuxième trimestre 2027 pour ouvrir ce réseau aux voitures de ses clients.

Sur X, Elon Musk s’est surtout amusé à narguer Marques Brownlee. Le youtubeur avait promis de se raser la tête si Tesla livrait un Cybercab à moins de 30 000 dollars avant 2027, et il estime que ses cheveux ne risquent rien.