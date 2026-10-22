Elon Musk promettait aux investisseurs, en juillet 2025, des Tesla capables de rouler seules « pour un usage personnel non supervisé d’ici la fin de l’année, dans certaines zones géographiques ». Quinze mois plus tard, des actionnaires qui détenaient près de 1,1 million d’actions ont soutenu la question la plus attendue des petits porteurs, « Quand pouvons-nous espérer le FSD non supervisé dans les voitures des clients ? ». Ashok Elluswamy, responsable de l’IA chez Tesla, a répondu par une nouvelle échéance, le deuxième trimestre 2027, et il a changé au passage la nature de la promesse.

Les propriétaires pourront confier leur voiture au réseau Robotaxi géré par Tesla, et elle ne roulera sans surveillance que dans les quartiers desservis par ce service, d’après Electrek. Tesla exploite son Robotaxi dans six métropoles américaines, souvent sur une petite portion de la ville, et ses voitures circulent surtout à basse vitesse, loin des autoroutes. Dans la baie de San Francisco, Tesla garde un conducteur de sécurité à bord de chaque véhicule, faute de vouloir transmettre ses données à l’autorité californienne des véhicules. Ashok Elluswamy espère régler l’an prochain les problèmes de sécurité à l’origine de ces restrictions.

Les clients équipés de l’ordinateur HW3 ont payé le FSD, et Tesla les a prévenus que leur voiture ne pourrait pas faire tourner la version sans surveillance. En France, les conducteurs de Tesla n’ont toujours pas accès à la version supervisée, que neuf pays européens autorisent avant un vote de l’Union prévu en décembre.