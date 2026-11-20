MisterDams

C’est plutôt le fait qu’il n’ait pas commencé par ça qui me surprend personnellement.

Le pseudo-temps passé sur la conception du Cybercab est à mon avis purement fictif, et là pour camoufler les faiblesses du TAD (ex-FSD), car il n’a absolument rien d’innovant sur le plan technique, si ce n’est quelques optimisations de production : la conduite autonome est sur toute la gamme, le steer-by-wire introduit par le Cybertruck… D’ailleurs, la plupart des tests de la flotte de taxi ont été faits avec des Model Y.

Ils auraient donc pu convertir le Model Y bien avant, d’autant que ça sert les enjeux de production ultra-automatisée. Une fois que c’est fait, c’est pas bien dur de proposer une version sans volant, en plus de la version qui en a un, on peut même faire du démontable en fait.

Reste toujours le même problème, faire ses preuves avec la conduite autonome…