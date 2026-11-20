Il pourrait y avoir du nouveau du côté de Tesla. Du nouveau qui passerait par un volant retiré sur une nouvelle version du Tesla Model Y !
Chez Tesla, on passe à une nouvelle époque dans la production. On l'a vu avec la fin du Cybertruck programmée pour l'année prochaine, et on l'a aussi vu plus tôt dans l'année avec les Model S et Model X. Et la nouvelle génération de véhicules dans la société devrait comprendre, en plus évidemment des Cybercab, un modèle qui nous enverrait vraiment loin dans le futur.
Une Tesla Model Y sans pédales ni volant est en développement
Si les voitures sont destinées un jour à se conduire toute seules, à quoi bon garder un volant ? C'est semble-t-il ce que l'on se dit du côté de Tesla, avec un Elon Musk qui vient de communiquer une information importante.
L'homme le plus riche du monde vient en effet d'affirmer, à l'occasion du sommet DealBook organisé à New York, que Tesla était en train de développer une nouvelle version du Model Y, qui serait dépourvue et de volant et de pédales.
Une voiture pour les particuliers ou les chauffeurs de taxi ?
L'objectif ici n'est pas seulement de vouloir en jeter, avec une voiture qui n'a aucun des éléments de contrôle habituels. Tesla voudrait, en mettant au rebut ces pièces, gagner de la place, pour mettre plus de personnes dedans. « Nous avons toujours besoin de véhicules autonomes si vous êtes quatre ou six, ou une famille entière » a exprimé en ce sens Elon Musk.
Pour le moment, on n'a eu aucun détail sur le lieu de production, le calendrier ou même le prix de ce nouveau véhicule. On ne sait même pas s'il sera réservé à la flotte de taxis autonomes, ou s'il sera accessible aux particuliers. En tout cas, on peut imaginer qu'il faudra attendre un certain nombre d'années avant de le voir débarquer librement sur les routes !