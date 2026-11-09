Les Cybertruck vont vite disparaître des lignes d'assemblage des usines Tesla. Mais le problème, c'est que le pick-up, même s'il n'a pas rencontré le succès espéré, a tout de même attiré un nombre conséquent de commandes.

Et à vrai dire, comme vient de l'annoncer Elon Musk sur X, ces commandes excèdent de loin les capacités de production de Tesla. Pour y répondre, le géant américain va mettre les bouchées doubles, et ajouter une ligne de production pour turbiner durant l'année 2027.