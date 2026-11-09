Tesla est aujourd'hui en train de solder le dossier Cybertruck. Un dossier qui va entraîner beaucoup de remboursements.
C'est une aventure qui n'aura pas duré très longtemps - même pas cinq ans ! Le géant des voitures électriques Tesla met en effet fin à son pick-up futuriste, le Cybertruck, avec une production qui sera arrêtée courant 2027. Mais cette décision brutale laisse sur le carreau un bon nombre de clients, qui avaient déjà passé commande il y a un bout de temps, et qui pour beaucoup, ne verront jamais l'ombre d'un Cybertruck devant chez eux !
Les commandes de Cybertruck excèdent de très loin les capacités de production
Les Cybertruck vont vite disparaître des lignes d'assemblage des usines Tesla. Mais le problème, c'est que le pick-up, même s'il n'a pas rencontré le succès espéré, a tout de même attiré un nombre conséquent de commandes.
Et à vrai dire, comme vient de l'annoncer Elon Musk sur X, ces commandes excèdent de loin les capacités de production de Tesla. Pour y répondre, le géant américain va mettre les bouchées doubles, et ajouter une ligne de production pour turbiner durant l'année 2027.
Tesla se prépare à effectuer des remboursements en masse
Mais il ne faut pourtant pas s'attendre, malgré ce volontarisme, à ce que Tesla puisse répondre à l'ensemble des commandes avant la clôture des lignes de production. Il faudra donc penser à une alternative, déjà communiquée par l'homme le plus riche du monde sur sa plateforme.
« Nous allons essayer d'en fabriquer autant que possible avant de fermer la chaîne de production dans environ huit mois, mais nous devrons rembourser les acomptes versés par de nombreuses personnes » a ainsi expliqué Elon Musk. Tesla encrera ainsi le mot de la fin sur ce modèle, qui n'a jamais atteint les objectifs très ambitieux (250 000 véhicules vendus par an).