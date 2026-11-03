C’est une petite révolution sur le marché automobile français. En octobre, les sept voitures électriques les plus immatriculées dans l’Hexagone portent toutes… un badge tricolore ! Et la grande gagnante du mois n’est autre que la nouvelle Renault Twingo, qui devance de peu sa grande sœur, la R5.
Alors que Tesla semblait avoir pris ses habitudes au sommet des classements français avec son Model Y, le mois d’octobre 2026 redistribue complètement les cartes. Mieux encore, les constructeurs français réalisent un véritable carton plein, puisque les sept premières places du classement des voitures électriques les plus immatriculées reviennent à des modèles Renault, Peugeot et Citroën. Au total, ce sont près de 62 000 véhicules électriques qui ont été immatriculés sur le mois.
La Renault Twingo s’offre la première place, devant la R5
Comme le rapporte le magazine spécialisé Bevolt (anciennement Automobile Propre), la surprise du mois vient de la petite Renault Twingo. Avec 4 747 immatriculations en octobre, elle prend la tête du classement, devant la toujours très populaire Renault 5 et ses 4 666 exemplaires.
Le podium est complété par la Peugeot e-208, qui totalise de son côté 3 221 immatriculations. Renault place également son indémodable Scénic à la quatrième position (3 037 unités), tandis que la Citroën ë-C3 complète le Top 5 avec 2 736 exemplaires.
La suite du classement confirme cette domination tricolore, avec le Peugeot e-3008 (1 875) et la Renault 4 (1 786). Il faut attendre la huitième place pour retrouver un constructeur étranger, avec le Tesla Model Y.
Tesla décroche, les marques françaises en profitent
C’est effectivement l’autre enseignement de ce mois d’octobre. Après avoir dominé les débats en septembre avec 8 183 immatriculations, le Tesla Model Y retombe à 1 748 exemplaires et glisse à la huitième position.
Un recul spectaculaire, mais qui doit être relativisé, puisque Tesla concentre traditionnellement une bonne partie de ses livraisons en fin de trimestre. Le début du trimestre suivant est donc souvent beaucoup moins favorable au constructeur américain.
Derrière le Model Y (qui culmine tout de même à près de 40 000 ventes sur l'année), on retrouve notamment le Kia EV2, qui réalise pour sa part une entrée remarquée à la neuvième place avec un peu plus de 1 500 immatriculations.
L’électrique représente plus de 41% du marché français
Au-delà de ce classement très bleu blanc rouge, les chiffres du mois d’octobre confirment surtout la progression spectaculaire de la voiture électrique en France.
Avec 61 958 immatriculations, elle représente désormais 41,5% des voitures neuves immatriculées sur le mois, soit une progression de 81,7% sur un an.
Le Top 10 des ventes de voitures électriques en France en octobre
- Renault Twingo : 4 747 immatriculations
- Renault 5 : 4 666 immatriculations
- Peugeot e-208 : 3 221 immatriculations
- Renault Scénic : 3 037 immatriculations
- Citroën ë-C3 : 2 736 immatriculations
- Peugeot e-3008 : 1 875 immatriculations
- Renault 4 : 1 786 immatriculations
- Tesla Model Y : 1 748 immatriculations
- Kia EV2 : 1 506 immatriculations
- Peugeot e-2008 : 1 479 immatriculations
Et la Renault Twingo pourrait bien continuer sur cette lancée dans les semaines et mois à venir, puisque la petite citadine figure également parmi les sept finalistes (tous 100% électriques) du concours de la Voiture de l’Année 2027.
Le titre de Car of the Year lui avait échappé en 1994, mais sera-t-elle couronnée en 2027 ? Réponse le 8 janvier prochain.