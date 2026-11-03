Et la Renault Twingo pourrait bien continuer sur cette lancée dans les semaines et mois à venir, puisque la petite citadine figure également parmi les sept finalistes (tous 100% électriques) du concours de la Voiture de l’Année 2027.

Le titre de Car of the Year lui avait échappé en 1994, mais sera-t-elle couronnée en 2027 ? Réponse le 8 janvier prochain.