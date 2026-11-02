Pour la première fois depuis la création du trophée en 1964, les sept finalistes de la Voiture de l’Année sont exclusivement des modèles 100% électriques. Et parmi eux, une petite française, lancée pour la première fois en 1992, pourrait bien créer la surprise : cette bonne vieille Twingo.
Le verdict n’est pas encore tombé, mais une chose est déjà certaine, la Voiture de l’Année 2027 (Car of the Year) ne sera pas thermique. La liste des sept finalistes de la prestigieuse élection européenne vient d’être dévoilée, notamment par Caradisiac, et elle réserve une petite surprise. Pour la première fois dans l’histoire du concours, lancé en 1964, aucun modèle thermique n’a réussi à se hisser jusqu’à la dernière étape. Une sélection qui fait également la part belle aux constructeurs européens, avec une représentante française qui ne manque pas d’arguments.
Sept finalistes, zéro voiture thermique
Les 64 journalistes automobiles qui composent le jury, représentant 25 marchés européens, ont retenu sept modèles pour cette édition 2027. Voici les heureux élus :
- BMW iX3
- Cupra Raval
- Hyundai Ioniq 3
- Kia EV2
- Renault Twingo
- Volkswagen ID.Polo
- Volvo EX60
Un plateau exclusivement électrique, donc, qui oppose des citadines accessibles à des modèles nettement plus haut de gamme. D’un côté, les Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo, Cupra Raval et Kia EV2, qui entendent démocratiser davantage la mobilité électrique. De l’autre, les BMW iX3 et Volvo EX60, qui misent notamment sur leurs prestations technologiques et leurs capacités de recharge.
On notera également l’absence de tout représentant chinois parmi les finalistes, alors que plusieurs constructeurs de l’empire du Milieu figuraient bel et bien dans la première sélection.
La Renault Twingo a-t-elle une chance de l’emporter ?
Parmi les sept prétendantes, la Renault Twingo pourrait bien tirer son épingle du jeu. La petite citadine électrique dispose déjà d’un joli argument, avec son côté très nostalgique, auquel vient s’ajouter son accueil commercial en France. En octobre 2026, elle a pris la première place du classement des voitures électriques les plus immatriculées dans l’Hexagone, avec 4 747 exemplaires, et son cumul atteint désormais 19 230 unités.
Un résultat particulièrement encourageant, qui lui permet notamment de devancer sa grande sœur, la Renault 5, sur le seul mois d’octobre (4 666 exemplaires).
Reste que la concurrence est particulièrement sérieuse. La Volkswagen ID.Polo, la Cupra Raval et la Kia EV2 ont elles aussi de solides arguments à faire valoir, sans oublier les deux représentantes premium, à savoir les BMW iX3 et Volvo EX60, qui pourraient séduire les membres du jury.
Les sept prétendantes doivent encore passer par une dernière série d’essais comparatifs, organisée en Italie à la fin du mois de novembre. Le nom de la grande gagnante sera ensuite dévoilé en janvier 2027, à l’occasion du Salon de l’automobile de Bruxelles.
Pour la petite histoire, la Renault Twingo a déjà été finaliste pour le trophée européen de la Voiture de l’Année en 1994, s’inclinant finalement face à une certaine Ford Mondeo.