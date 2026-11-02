Les sept prétendantes doivent encore passer par une dernière série d’essais comparatifs, organisée en Italie à la fin du mois de novembre. Le nom de la grande gagnante sera ensuite dévoilé en janvier 2027, à l’occasion du Salon de l’automobile de Bruxelles.

Pour la petite histoire, la Renault Twingo a déjà été finaliste pour le trophée européen de la Voiture de l’Année en 1994, s’inclinant finalement face à une certaine Ford Mondeo.