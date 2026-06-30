Le marché européen de la voiture électrique poursuit sa montée en puissance, porté par une demande toujours plus forte pour les modèles zéro émission. Dans ce contexte, le classement des meilleures ventes de mai 2026 confirme plusieurs tendances déjà observées depuis le début de l’année, et si Tesla reste le constructeur à battre, Skoda confirme son excellente dynamique, tandis que les marques françaises peinent à imposer plusieurs modèles dans les premières places.