En mai 2026 en Europe, Tesla conserve une emprise impressionnante sur le marché de la voiture électrique, mais derrière l’intouchable constructeur américain, un SUV tchèque crée la surprise, tandis que Renault sauve l’honneur français et qu’un constructeur chinois (mais pas celui auquel vous pensez) s’invite dans le Top 10.
Le marché européen de la voiture électrique poursuit sa montée en puissance, porté par une demande toujours plus forte pour les modèles zéro émission. Dans ce contexte, le classement des meilleures ventes de mai 2026 confirme plusieurs tendances déjà observées depuis le début de l’année, et si Tesla reste le constructeur à battre, Skoda confirme son excellente dynamique, tandis que les marques françaises peinent à imposer plusieurs modèles dans les premières places.
Tesla garde la main, Skoda s’impose comme le principal challenger
Sans véritable surprise, c’est la Tesla Model Y qui s’offre une nouvelle première place. Le SUV américain devance sa petite sœur, la Model 3, offrant à Tesla un doublé qui illustre le spectaculaire rebond de la marque depuis le début de l’année.
Une domination qui se retrouve également sur le cumul de l’année 2026, où la Model Y écrase la concurrence avec 76 341 immatriculations, loin devant tous ses poursuivants.
Top 10 des ventes électriques en Europe en mai 2026
- Tesla Model Y : 17 183 (+68%)
- Tesla Model 3 : 9 566 (+198%)
- Skoda Elroq : 9 549 (+3,5%)
- Renault 5 E-Tech : 7 390 (+65%)
- Volkswagen ID.3 : 7 200 (+13%)
- Skoda Enyaq : 7 046 (+49%)
- Volkswagen ID.4 : 6 271 (-5%)
- Leapmotor T03 : 5 826 (+502,5%)
- BMW iX1 : 5 518 (+10%)
- Mercedes CLA : 5 023
La véritable performance du mois est à mettre au crédit du Skoda Elroq. En toute discrétion, le SUV électrique tchèque s’installe solidement sur le podium et distance assez nettement deux modèles très populaires, à savoir la Renault 5 E-Tech et la Volkswagen ID.3. Cette dernière prépare d’ailleurs sa succession avec l’officialisation récente de la future ID.3 NEO, appelée à prendre le relais dans les prochains mois.
Renault résiste, Leapmotor crée la surprise
Côté français, le constat est un peu plus contrasté. Renault est le seul constructeur tricolore à figurer dans ce Top 10 grâce à sa Renault 5 E-Tech, dont les immatriculations progressent de 65% par rapport à mai 2025.
Plus marquante encore est l’apparition de Leapmotor dans ce classement. Alors que beaucoup auraient parié sur BYD pour représenter l’industrie chinoise, c’est finalement la petite T03 qui décroche sa place parmi les dix modèles les plus vendus.
Une confirmation que le marché européen ne se limite plus aux seuls acteurs historiques et que les nouveaux venus chinois continuent de gagner du terrain.
Sur l’ensemble de l’année 2026, avec 76 341 ventes, la Tesla Model Y évolue dans une catégorie à part. Derrière, le Skoda Elroq confirme son excellente forme avec 48 461 immatriculations, devant la Tesla Model 3 (38 893).