En Chine, la dégringolade continue pour le SUV Model Y de Tesla qui pointe désormais à la 20e place du classement des ventes automobiles en janvier.
Voilà quelques (longs) mois déjà que le chinois Xiaomi est parvenu à s'asseoir à la table des plus prestigieux constructeurs automobiles en Chine. Mieux encore, la marque rencontre un énorme succès avec sa berline SU7, mais c'est un autre modèle, à savoir un SUV, qui fait sensation depuis ce début d'année.
Xiaomi (largement) en tête en Chine
D’après les données publiées par le magazine Car News China, le marché automobile chinois débute 2026 sur les chapeaux de roue. Pour ce premier mois de l’année, c’est le SUV YU7 de Xiaomi qui s’empare de la première place des ventes, devançant plusieurs modèles locaux signés Geely… et reléguant la Tesla Model Y à bonne distance.
Avec près de 38 000 unités écoulées, le Xiaomi YU7 domine ainsi le classement. En décembre dernier, le SUV de Xiaomi pointait à la troisième position. Il est talonné par les Boyue et Geome de Geely, crédités respectivement de 34 000 et 29 000 immatriculations sur la période.
De son côté, Volkswagen réussit une performance notable en plaçant pas moins de cinq modèles dans le Top 20, confirmant la solidité de sa présence sur le marché chinois.
Tesla dans les tréfonds du Top 20
Du côté de Tesla, le tableau est nettement moins reluisant. Le SUV Tesla Model Y recule ainsi à la 20e place du classement, avec un peu plus de 16 800 unités écoulées. Au total, la marque américaine revendique 18 485 véhicules vendus sur la période en Chine, tous modèles confondus.
Le Model Y concentre donc à lui seul plus de 90% des volumes enregistrés en janvier. Une dépendance qui n’a pas suffi à enrayer la baisse des performances commerciales du constructeur en Chine… ni sur les autres marchés. En France, Tesla a vu ses immatriculations chuter d’environ 42% en janvier 2026 par rapport à la même période un an plus tôt.
A contrario, le YU7 de Xiaomi affiche une dynamique commerciale particulièrement solide depuis son lancement. Entre août 2025 et janvier 2026, le SUV a enchaîné les progressions au classement des ventes, confirmant une montée en puissance rapide sur le marché.
Classé 23e en août 2025, le modèle a grimpé à la 14e place dès septembre, avant d’atteindre les 5e et 6e positions en octobre et novembre, la 3e en décembre. Une trajectoire ascendante qui s’est donc conclue par une première place décrochée en janvier 2026 (malgré une légère baisse des ventes, à savoir 37 869 unités vendues, contre 39 089 en décembre).