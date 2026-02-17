Avec près de 38 000 unités écoulées, le Xiaomi YU7 domine ainsi le classement. En décembre dernier, le SUV de Xiaomi pointait à la troisième position. Il est talonné par les Boyue et Geome de Geely, crédités respectivement de 34 000 et 29 000 immatriculations sur la période.

De son côté, Volkswagen réussit une performance notable en plaçant pas moins de cinq modèles dans le Top 20, confirmant la solidité de sa présence sur le marché chinois.