Elon Musk, c'est une réussite remarquable sur certaines activités, comme le réseau de satellites Starlink, qui permet d'offrir internet partout dans le monde. Mais si l'homme le plus riche du monde a réussi à bâtir un tel empire, c'est aussi grâce à au soutien très ferme du gouvernement américain, comme le rappelle Emmanuel Macron.

« Tout le monde est fasciné par Starlink, je suis super heureux mais si vous êtes lucides, M. Musk est celui qui a dans ses poches le plus de milliards de dollars des contribuables américains » a-t-il ainsi expliqué. Le Washington Post avait ainsi estimé que Tesla et SpaceX avaient reçu en 20 ans près de 38 milliards de dollars de la part du gouvernement américain.