La force de Grok, c'est sans doute sa capacité à changer de rôle selon vos besoins. Quatorze modes sont en effet disponibles, classés par public. Les modes classiques de l'IA sont disponibles (conteur, assistant, professeur de langue, méditation, thérapeute, docteur et même complotiste). On retrouve aussi deux modes spécialement pensés pour les enfants (histoires pour enfants et quiz pour enfant), et tout à l'extrême, des modes pour les adultes (sexy, motivation, romantique, débridé et argumentatif), carrément réservés aux plus de 18 ans.