Tesla indique ce lundi avoir commencé à déployer Grok dans ses voitures en France et en Europe. L'assistant conversationnel de xAI, la société d'Elon Musk, débarque avec une personnalité modulable et des capacités qui vont bien au-delà du simple GPS vocal.
C'est officiel depuis ce lundi 16 février 2026 : les Tesla qui circulent en Europe parlent désormais avec Grok. La mise à jour logicielle 2026.2.6, déployée gratuitement, embarque l'intelligence artificielle signée xAI directement dans l'habitacle. Le constructeur américain précise qu'elle apporte des fonctionnalités inédites, comme des conseils personnalisés, la navigation vocale avancée et un total de quatorze modes de personnalité différents. Les propriétaires de Tesla accèdent ainsi à une IA capable de répondre sur des sujets variés, de façon scientifique ou… complotiste.
Tesla intègre Grok pour transformer la navigation et l'assistance
Malgré les tumultes et l'enquête de la Commission européenne, Tesla poursuit son bonhomme de chemin avec Grok. Le robot conversationnel cher à Elon Musk n'arrive pas les mains vides sur le Vieux continent, mais plutôt avec un gros bagage intellectuel. L'intelligence artificielle de xAI peut discuter physique, mathématiques, biologie, philosophie ou histoire selon vos envies. Voilà de quoi satisfaire votre curiosité pendant les trajets. Mais Tesla a vu plus loin, puisqu'au-delà de ces conversations savantes, l'assistant devient aussi un outil pratique au quotidien.
L'assistant prend les commandes de la navigation sur simple demande vocale. Qu'il s'agisse du changement de destination, de la modification d'itinéraire ou de la recherche de points d'intérêt, tout passe par lui. Plus malin encore, Grok a potassé le manuel du propriétaire. Du coup, il peut très bien vous expliquer cette alerte mystérieuse sur le tableau de bord, vous conseiller sur l'entretien ou vous livrer les meilleures pratiques d'utilisation.
Accessible depuis le volant ou l'écran tactile de votre Tesla, l'assistant nécessite un abonnement à la Connexion Premium (un abonnement à 9,99 euros par mois), ou un Wi-Fi stable. Les conversations, elles, sont totalement anonymes, affirme l'entreprise américaine. Elles ne sont jamais liées au véhicule, ce qui, sur le papier, garantit que vos discussions restent privées. Tesla déploie Grok progressivement sur les Model S, Model 3, Model X et Model Y compatibles.
Avec quatorze personnalités pour transformer chaque trajet
La force de Grok, c'est sans doute sa capacité à changer de rôle selon vos besoins. Quatorze modes sont en effet disponibles, classés par public. Les modes classiques de l'IA sont disponibles (conteur, assistant, professeur de langue, méditation, thérapeute, docteur et même complotiste). On retrouve aussi deux modes spécialement pensés pour les enfants (histoires pour enfants et quiz pour enfant), et tout à l'extrême, des modes pour les adultes (sexy, motivation, romantique, débridé et argumentatif), carrément réservés aux plus de 18 ans.
Voilà quoi varier les ambiances selon l'envie du moment. Mais la personnalisation va plus loin encore, avec cinq personnages différents qui sont proposés aux conducteurs. Ara insuffle de l'énergie, Eve apaise, Leo vous parle avec un accent britannique, Rex reste d'un calme olympien, et Sal adopte un ton doux.
Entre l'apprentissage, le divertissement et la navigation optimisée, chaque trajet peut être différent. À bord des Tesla, Grok est disponible dans plusieurs langues, avec la promesse d'une interaction fluide et d'un phrasé naturel. Le constructeur annonce déjà des mises à jour futures pour enrichir les fonctionnalités, gratuitement et à distance. En France, on rappelle que la Model 3 démarre à 33 433 euros, le Model Y à 31 843 euros.