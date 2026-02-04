Xiaomi a fait une entrée tonitruante dans le secteur des voitures électriques avec sa Xiaomi SU7. Un modèle très populaire, et qui affiche des performances incroyables.
Qui aurait cru il y a trois ans que l'on pourrait évoquer sérieusement Xiaomi comme une marque à surveiller quand on veut s'offrir un véhicule électrique ? Il faut dire qu'en très peu de temps, le groupe a déjà réussi à s'imposer en Chine, et compte aussi déjà des preneurs en Europe, alors que la commercialisation n'y a même pas encore officiellement débuté. Et vu les performances que l'on découvre, ça n'a rien d'étonnant !
Toujours 94,5% de batterie préservés après avoir roulé 265 000 kilomètres !
Xiaomi a chauffé l'atmosphère ces derniers jours sur Weibo, le réseau social chinois le plus important. La raison ? Sa Xiaomi SU7. Ou plus exactement, une Xiaomi SU7 en particulier, dont le propriétaire, un certain M. Feng, s'est rendu dans un centre de service Xiaomi pour faire examiner son véhicule.
Et il y a appris que, malgré son usage très intensif de sa voiture - l'équivalent de près de 500 kilomètres par jour pendant près de 18 mois - la batterie avait été extrêmement bien préservée. Plus exactement, après 265 000 kilomètres d'avalés, il lui a été indiqué que cette dernière avait préservé 94,5% de sa capacité.
Un bond en avant par rapport à la concurrence ?
Pour rappel, la batterie de la Xiaomi SU7 est de 94,3 kWh. Ici, elle aurait déjà effectué 506 cycles de charge. Et les nombres qui viennent d'être transmis placeraient Xiaomi bien au-dessus des autres constructeurs. En général, ils offrent une garantie de 8 ans ou 150 000 kilomètres, avec l'idée que la batterie ne perdrait que 20 à 30% de sa capacité.
De manière plus globale, la Xiaomi SU7 affiche une santé de fer après une telle utilisation. Le centre de service a en effet indiqué, en plus de l'état de la batterie au top, que la voiture n'avait jamais eu besoin d'un remplacement des plaquettes de frein, et qu'il n'y avait pas de présence d'eau dans le liquide de refroidissement.