Xiaomi a chauffé l'atmosphère ces derniers jours sur Weibo, le réseau social chinois le plus important. La raison ? Sa Xiaomi SU7. Ou plus exactement, une Xiaomi SU7 en particulier, dont le propriétaire, un certain M. Feng, s'est rendu dans un centre de service Xiaomi pour faire examiner son véhicule.

Et il y a appris que, malgré son usage très intensif de sa voiture - l'équivalent de près de 500 kilomètres par jour pendant près de 18 mois - la batterie avait été extrêmement bien préservée. Plus exactement, après 265 000 kilomètres d'avalés, il lui a été indiqué que cette dernière avait préservé 94,5% de sa capacité.