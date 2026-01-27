Xiaomi ne commencera à écouler des véhicules électriques en Europe qu'en 2027. Mais pour ceux qui souhaitent pouvoir acheter un de ses modèles, ou des voitures d'autres marques chinoises non commercialisées en Europe, il y a la solution de s'adresser à des importateurs. Et l'un d'eux nous montre que les voitures Xiaomi sont déjà demandées en Europe.

La société China EV Marketplace (CEVM) nous montre ainsi l'attrait grandissant de ces modèles. L'entreprise a enregistré en 2025 une croissance de 224% de ses ventes (à 11 000 voitures), avec l'Europe représentant plus de la moitié de ce nombre. Et comme vous pouvez le voir dans la carte du dessous, c'est surtout Xiaomi qui est demandé en Europe.