Xiaomi se prépare actuellement à commercialiser ses voitures électriques en Europe. Mais certaines sont déjà présentes chez nous, à cause de consommateurs très pressés !
Xiaomi, ce n'est plus seulement la marque de smartphones à prix compétitifs. Le géant chinois s'est aussi ces dernières années lancé dans le secteur des véhicules électriques - devenu un des atout majeur de l'économie chinoise. Et ses véhicules font non seulement déjà un carton en Chine, mais ils sont aussi déjà présents sur notre Vieux Continent.
Les véhicules Xiaomi roulent déjà en Europe
Xiaomi ne commencera à écouler des véhicules électriques en Europe qu'en 2027. Mais pour ceux qui souhaitent pouvoir acheter un de ses modèles, ou des voitures d'autres marques chinoises non commercialisées en Europe, il y a la solution de s'adresser à des importateurs. Et l'un d'eux nous montre que les voitures Xiaomi sont déjà demandées en Europe.
La société China EV Marketplace (CEVM) nous montre ainsi l'attrait grandissant de ces modèles. L'entreprise a enregistré en 2025 une croissance de 224% de ses ventes (à 11 000 voitures), avec l'Europe représentant plus de la moitié de ce nombre. Et comme vous pouvez le voir dans la carte du dessous, c'est surtout Xiaomi qui est demandé en Europe.
Un bon présage pour 2027 ?
Plus spécifiquement, c'est le Xiaomi SU7 qui est le plus commandé du côté de la CEVM, à quelques expressions près avec BYD dans les Balkans et Xpeng… pour la France ! De quoi clairement faire des heureux du côté de l'entreprise chinoise, même si l'on ne connaît pas les volumes écoulées par la CEVM.
Pour information, le Xiaomi SU7 est vendu du côté de la CEVM au tarif de base de 34 600 dollars, auxquels il faut ajouter 3 000 dollars pour le transport, ainsi que des droits de douane de 45,3%. En Chine, le véhicule est plus accessible, puisqu'il est affiché avec un tarif de base de 215 900 yuans, soit environ 26 000 euros.