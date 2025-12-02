C'est clairement un pari réussi que l'aventure de Xiaomi dans les véhicules électriques ! La preuve avec les chiffres de vente impressionnants de la firme chinoise.
Qui aurait cru il y a un an que la marque connue pour ses smartphones aux super rapports qualité/prix Xiaomi réussirait à se faire si rapidement un nom dans les voitures électriques ? Difficile après coup de le dire, mais le scepticisme n'aurait alors pas étonné. Pourtant, après des ventes exceptionnelles en octobre, le géant chinois réussit à franchir une étape symbolique (et importante) !
Xiaomi a déjà atteint les 500 000 véhicules vendus
On sait que dans le domaine des voitures électriques, les entreprises chinoises font souvent des merveilles. On en a encore la preuve aujourd'hui avec Xiaomi, qui a réussi à passer des smartphones à l'automobile sans vraiment d'accrocs.
Le groupe est en effet dans le secteur depuis un peu moins de deux ans. Il avait en 2024 réussi à écouler 100 000 véhicules. Et en 2025, il est allé bien au-delà, puisqu'au 20 novembre, Xiaomi avait commercialisé sur l'année en cours quelque 400 000 voitures. Soit au total 500 000 voitures vendues depuis le début de la vente de la Xiaomi SU7, le 28 mars 2024.
Un succès qui montre comment le marché a changé ?
Pour comprendre à quel point ce succès a de « surprenant », il faut rappeler qu'en début d'année, Xiaomi comptait sur un objectif de vente de 300 000 véhicules sur l'ensemble de 2025. Un objectif qui avait ensuite été rapidement rehaussé en mars à 350 000, pour finalement être dépassé bien avant le terme de l'année.
Cette arrivée fracassante semble aussi indiquer que le marché des voitures électriques est arrivé à un certain niveau de maturité. Car, pour comparaison, si Xiaomi a mis 18 mois pour atteindre les 500 000 véhicules vendus, le pionner dans le domaine, Tesla, a mis plus de 15 ans pour franchir ce pallier, en fin d'année 2018. Est-ce la preuve d'un nouveau monde qui s'annonce ?