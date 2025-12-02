On sait que dans le domaine des voitures électriques, les entreprises chinoises font souvent des merveilles. On en a encore la preuve aujourd'hui avec Xiaomi, qui a réussi à passer des smartphones à l'automobile sans vraiment d'accrocs.

Le groupe est en effet dans le secteur depuis un peu moins de deux ans. Il avait en 2024 réussi à écouler 100 000 véhicules. Et en 2025, il est allé bien au-delà, puisqu'au 20 novembre, Xiaomi avait commercialisé sur l'année en cours quelque 400 000 voitures. Soit au total 500 000 voitures vendues depuis le début de la vente de la Xiaomi SU7, le 28 mars 2024.