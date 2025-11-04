On a de quoi être heureux du côté de chez Xiaomi. La filiale véhicule électrique de Xiaomi annonce en effet avoir vendu plus de 40 000 unités durant le mois d'octobre 2025. Le géant chinois a communiqué cette nouvelle à travers un message sur Weibo, sans donner de chiffres précis.

Pour rappel, Xiaomi compte à ce jour deux modèles de voitures électriques. Ce fut d'abord le Xiaomi SU7, commercialisé durant l'année 2024, suivi par le Xiaomi YU7 cette année - avec des tarifs qui ont fait très mal à la concurrence.