Le constructeur de smartphone continue sa percée fantastique dans le secteur des voitures électriques. Le mois d'octobre a ainsi été plein de commandes pour Xiaomi.
Ceux qui étaient dubitatifs quant à l'incursion de Xiaomi dans le secteur des véhicules électriques doivent se rendre à l'évidence : le groupe est en pleine réussite. Une ascension fulgurante qui n'est empêchée par rien, même pas par les polémiques autour de certains accidents. La preuve avec les derniers chiffres de ventes du constructeur chinois.
Xiaomi vend plus de 40 000 véhicules électriques au mois d'octobre
On a de quoi être heureux du côté de chez Xiaomi. La filiale véhicule électrique de Xiaomi annonce en effet avoir vendu plus de 40 000 unités durant le mois d'octobre 2025. Le géant chinois a communiqué cette nouvelle à travers un message sur Weibo, sans donner de chiffres précis.
Pour rappel, Xiaomi compte à ce jour deux modèles de voitures électriques. Ce fut d'abord le Xiaomi SU7, commercialisé durant l'année 2024, suivi par le Xiaomi YU7 cette année - avec des tarifs qui ont fait très mal à la concurrence.
Une performance effectuée deux mois de suite
La performance est d'autant plus intéressante qu'il s'agit du second mois d'affilée que Xiaomi enregistre cette performance, septembre ayant déjà permis de dépasser le seuil des 40 000 unités. Lors de cette période, le groupe a ainsi enregistré le résultat de 41 948 automobiles commercialisées.
Un succès notable, puisqu'il s'agit d'une croissance de 209,37% par rapport aux ventes lors de la même période l'an dernier. C'est aussi une montée très forte par rapport au mois précédent, vu que durant le mois d'août, les ventes s'établissaient à 36 396 unités. Et Xiaomi est déjà en train d'explorer l'avenir, le constructeur ayant créé à la fin du mois dernier un nouveau département, dédié à la recherche des « fondements technologiques des produits de nouvelle génération ».