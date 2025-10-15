Le premier véhicule électrique jamais produit par Xiaomi, le SU7, est au centre d'un nouvel accident mortel en Chine. De quoi faire mal à l'image de la marque.
En moins de deux ans, Xiaomi, qui a explosé grâce à ses smartphones, a réussi à s'imposer aussi comme un constructeur de véhicules électriques, grâce notamment à son tout premier modèle : le SU7. Un véhicule qui a connu dès le départ un joli succès en Chine, où pourtant on compte déjà un certain nombre de géants dans le secteur. Malheureusement, ce modèle est au cœur de la polémique depuis quelques jours du côté de l'empire du Milieu.
Un nouvel accident mortel pour le SU7 de Xiaomi
Les images font mal. Dans la nuit du 12 au 13 octobre, un véhicule SU7 de Xiaomi a été pris dans un accident mortel dans la ville chinoise de Chengdu. L'incident qui l'a ravagé a entraîné la mort de son conducteur, et a été enregistré dans une vidéo qui a depuis faire le tour du net.
Selon les autorités, l'homme de 31 ans roulait ivre au volant de son SU7 Ultra (la version la plus puissante de la gamme) et avait roulé en fort excès de vitesse (allant de 100 à 150 km/h). Après une conduite erratique, ce dernier a percuté un autre véhicule, puis foncé sur la voie opposée, et a fini par prendre feu.
Les poignées de porte électriques ne seraient cette fois pas remises en cause
À ce stade, rien qui ne puisse vraiment incriminer Xiaomi. Sauf que la vidéo virale prise à la suite de cet accident montre des passants essayant de sortir le conducteur, en vain. Les portes restent bloquées, et le propriétaire décède durant l'incendie.
Or, dans le précédent incident mettant en cause un SU7 en Chine, au mois de mars dernier, le système de poignées électriques avaient déjà été mis en cause. Mais cette fois, les photos de la carcasse montrent que les portes ont été profondément déformées sous l'impact du crash, ce qui aurait tendance à exonérer les poignées électriques dans l'impossibilité de sortir le conducteur de l'habitacle.
Pour autant, le marché a très mal réagi à cet accident, Xiaomi ayant vu son action reculer de près de 10% après l'annonce de cet accident, le cours touchant alors son plus bas sur les cinq derniers mois.