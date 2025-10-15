À ce stade, rien qui ne puisse vraiment incriminer Xiaomi. Sauf que la vidéo virale prise à la suite de cet accident montre des passants essayant de sortir le conducteur, en vain. Les portes restent bloquées, et le propriétaire décède durant l'incendie.

Or, dans le précédent incident mettant en cause un SU7 en Chine, au mois de mars dernier, le système de poignées électriques avaient déjà été mis en cause. Mais cette fois, les photos de la carcasse montrent que les portes ont été profondément déformées sous l'impact du crash, ce qui aurait tendance à exonérer les poignées électriques dans l'impossibilité de sortir le conducteur de l'habitacle.

Pour autant, le marché a très mal réagi à cet accident, Xiaomi ayant vu son action reculer de près de 10% après l'annonce de cet accident, le cours touchant alors son plus bas sur les cinq derniers mois.