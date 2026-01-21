Pour mettre à l'épreuve sa SU7 Max, Xiaomi a donc fait rouler le bolide de 690 chevaux sur un circuit pendant 24 heures, à une vitesse moyenne avoisinant les 180 km/h (pauses recharge incluses), et des vitesses de pointe atteignant les 240 km/h.

De quoi permettre à la SU7 Max de parcourir un total de 4 264 km en 24 heures, dépassant ainsi largement les 3 961 km de la Xpeng P7 et les 3 717 km de la Mercedes CLA (récemment élue Voiture de l'Année 2026). Rappelons qu'en Europe, seule cette dernière est disponible sur le marché.