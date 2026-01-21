En parcourant pas moins de 4 264 km en 24 heures avec sa nouvelle SU7, Xiaomi pulvérise le record d'une voiture électrique de série détenu jusqu'ici par une autre chinoise survoltée, la Xpeng P7.
Depuis plusieurs années, les constructeurs de véhicules électriques rivalisent d’ingéniosité pour mettre en avant à la fois les performances de leurs modèles, mais aussi leur autonomie, un critère pour le moins essentiel pour de nombreux automobilistes. Récemment, c’est Xiaomi qui s’est illustré en démontrant l’endurance de sa nouvelle berline SU7, établissant à cette occasion un nouveau record.
Nouveau record pour la SU7 de Xiaomi
En début d'année, le constructeur a en effet confirmé l'arrivée de nouvelles améliorations destinées à sa berline électrique. Parmi celles-ci, une puissance légèrement revue à la hausse, tout comme le taux d'alimentation s'approchant désormais des 900 volts selon les versions. À cela s'ajoute une autonomie revue à la hausse, grâce notamment à une batterie Qilin de 2e génération (par CATL), et dont la densité énergétique atteint 189 Wh/kg (contre 152 précédemment).
De quoi permettre à la nouvelle Xiaomi SU7 de parcourir entre 720 et 900 km sur une seule et même charge d'après le cycle CLTC. Le constructeur a tenu à mettre son bolide à l'épreuve, en parcourant un maximum de distance en 24 heures. De quoi tester l'autonomie, mais aussi la résistance du véhicule face à de nombreux cycles de recharge rapide répétés.
La Xiaomi SU7 Max loin devant la concurrence
Pour mettre à l'épreuve sa SU7 Max, Xiaomi a donc fait rouler le bolide de 690 chevaux sur un circuit pendant 24 heures, à une vitesse moyenne avoisinant les 180 km/h (pauses recharge incluses), et des vitesses de pointe atteignant les 240 km/h.
De quoi permettre à la SU7 Max de parcourir un total de 4 264 km en 24 heures, dépassant ainsi largement les 3 961 km de la Xpeng P7 et les 3 717 km de la Mercedes CLA (récemment élue Voiture de l'Année 2026). Rappelons qu'en Europe, seule cette dernière est disponible sur le marché.
Outre son autonomie de base et un coefficient de trainée optimisé, cette prouesse a également mis en lumière l'optimisation de la vitesse de charge introduite par la nouvelle architecture 897 volts de la Xiaomi SU7 Max, qui permet de récupérer plus de 650 km d'autonomie en un petit quart d'heure.
À voir maintenant si cette Xiaomi SU7 parviendra à trouver un jour sa route jusqu'en Europe, le véhicule étant pour l'heure disponible exclusivement en Chine, avec un prix d'appel fixé à un peu plus de 28 000€.