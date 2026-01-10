La Mercedes CLA n'a pas fait dans la dentelle, en s'imposant avec un score de 320 points, loin devant la Skoda Elroq (220 points) et le Kia EV4 (208 points).

Le jury a tenu à souligner les excellentes prestations électriques du modèle allemand (également disponible en version hybride), qui combine une autonomie généreuse permise par ses imposantes batteries de 85 kWh, des performances convaincantes en recharge rapide, ainsi qu’un habitacle soigné et valorisant.