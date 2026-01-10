Comme chaque début d'année, le jury du trophée Car of the Year a rendu son verdict, et c'est la Mercedes CLA qui rafle le titre tant convoité, pour la deuxième fois de son histoire.
Élue voiture de l’année 2025, la Renault R5 électrique avait ravivé avec brio l’esthétique rétro-futuriste à la française, succédant ainsi à un autre modèle Renault (le Scénic), couronnée l’année précédente. De quoi nourrir l’idée que le constructeur allait pouvoir remettre ça en 2026 avec un autre modèle tout aussi iconique, à savoir la R4 E-Tech.
La Mercedes CLA loin devant la concurrence
Parmi les 7 finalistes de cette édition 2026, on retrouvait donc la Citroën C5 Aircross, le Dacia Bigster, la Fiat Grande Panda, le Kia EV4, la Mercedes-Benz CLA, la Skoda Elroq ainsi que la R4. Et c'est finalement Mercedes qui a été sacré pour la deuxième fois de son histoire, après la 450 en 1974.
La Mercedes CLA n'a pas fait dans la dentelle, en s'imposant avec un score de 320 points, loin devant la Skoda Elroq (220 points) et le Kia EV4 (208 points).
Le jury a tenu à souligner les excellentes prestations électriques du modèle allemand (également disponible en version hybride), qui combine une autonomie généreuse permise par ses imposantes batteries de 85 kWh, des performances convaincantes en recharge rapide, ainsi qu’un habitacle soigné et valorisant.
Et la Renault 4 E-Tech alors ?
Si Mercedes-Benz peut savourer ce succès, l’heure est en revanche à la désillusion chez Renault. La R4 E-Tech ferme la marche du classement avec 150 points, soit 20 unités de moins que le Dacia Bigster qui la précède.
Plus largement, aucune marque française ne parvient à s’inviter sur le podium. La Citroën C5 Aircross échoue au pied de celui-ci en prenant la quatrième place avec 207 points, à seulement une longueur du SUV de Kia.
De son côté, la Mercedes-Benz CLA s’est imposée comme le modèle le plus souvent plébiscité par le jury, récoltant pas moins de 22 premières places. Elle devance la Citroën C5 Aircross, choisie en tête par 15 journalistes. Sur la troisième marche du classement figure la Fiat Grande Panda, avec 9 premières places, suivie de près par la Škoda Elroq, qui en totalise 8.
De son côté, la Renault 4 n’a séduit aucun membre du jury cette année, une forme de désamour sans doute liée à son statut de successeur des précédents lauréats, à savoir les Renault 5 E-Tech et Renault Scénic.