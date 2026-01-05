En Chine, deux modèles cartonnent auprès des automobilistes : le SUV SU7 et le YU7, un autre véhicule de la marque. Selon Karl‑Thomas Neumann, ancien dirigeant de Volkswagen Chine, le SU7 Ultra envoie un signal fort aux constructeurs occidentaux. Quant à Marques Brownlee, journaliste et influenceur spécialisé dans la technologie, il a vanté la qualité de l’intégration logicielle du modèle, qu’il considère « incroyable ».

Pour renforcer sa présence, Xiaomi prépare plusieurs nouveaux modèles pour 2026. Parmi eux, un SUV à cinq places et un SUV à sept places avec autonomie étendue. Les véhicules seront dotés d'une batterie électrique et d'un petit moteur à essence qui recharge la batterie en cas de besoin, pour augmenter l’autonomie. Les équipes de la marque veillent par ailleurs surtout à s'adapter aux exigences locales et aux standards de sécurité des marchés étrangers.

Pourtant, les débuts ont été chaotiques pour Xiaomi. Deux incidents impliquant le SU7 ont poussé les autorités chinoises à publier de nouvelles normes sur la sécurité des batteries et l’assistance à la conduite. Mais ces bâtons dans les roues n'ont pas ralenti des ventes qui continuent de croître et de plaire aux consommateurs.