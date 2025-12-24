Côté look, la Filante intègre de nombreuses références à l'aéronautique, sans compter une bulle protectrice rappelant le cockpit d'un avion de chasse et une position de conduite inspirée de la Formule 1. Efficience maximale donc. A cela s'ajoute un double hommage à la 40 CV de 1925 et à l'Étoile Filante de 1956.

Pour ce qui est de la batterie toutefois, pas de bloc hors norme, mais une (grande) capacité de 87 kWh, soit la même qui anime le Scénic E-Tech.