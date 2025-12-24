Dotée d'une batterie à la capacité identique à celle qui anime le SUV Scénic E-Tech electric, la Renault Filante a parcouru pas moins de 1 008 km en moins de 10 heures, sans la moindre recharge. On vous explique.
Pour de nombreux automobilistes tentés par le passage à l’électrique, le prix reste un obstacle, mais l’autonomie demeure souvent le principal point de friction, en particulier sur les modèles d’entrée de gamme. Chez Renault, un cap symbolique vient d’être franchi : un véhicule équipé d’une batterie de Mégane E-Tech a dépassé les 1 000 km sur une seule charge. Reste cependant à nuancer cette performance.
Renault franchit le cap des 1 000 km sur une seule charge
Alors que le constructeur au losange a tout récemment dévoilé le prix de vente de sa future Twingo E-Tech (qui arrive bientôt sur les routes), voilà que Renault annonce être parvenu à parcourir plus de 1 000 km sur une seule charge.
Pas question de Twingo ici, puisque cet exploit a été réalisé à bord d'un véhicule très spécifique, taillé pour l'efficience, avec une aérodynamique extrême, des matériaux ultralégers, une direction et un freinage entièrement électroniques, des pneus Michelin spécifiques…
Côté look, la Filante intègre de nombreuses références à l'aéronautique, sans compter une bulle protectrice rappelant le cockpit d'un avion de chasse et une position de conduite inspirée de la Formule 1. Efficience maximale donc. A cela s'ajoute un double hommage à la 40 CV de 1925 et à l'Étoile Filante de 1956.
Pour ce qui est de la batterie toutefois, pas de bloc hors norme, mais une (grande) capacité de 87 kWh, soit la même qui anime le Scénic E-Tech.
Et même 11% d'autonomie restante !
Aussi, l'objectif de Renault était ici de rouler à une vitesse moyenne supérieure à 100 km/h, et (surtout) de parcourir plus de 1 000 km en moins de 10 heures, pauses techniques et changements de pilotes inclus.
Au total, cet étonnant concept Renault Filante aura bouclé 239 tours du circuit de l'UTAC au Maroc, pour un total de 1 008 km parcourus en 9 heures et 52 minutes.
Et comme si cela ne suffisait pas, Renault précise que la batterie affichait encore 11% d'autonomie, et qu'il aurait été tout à fait possible de parcourir environ 120 km supplémentaires, toujours à plus de 100 km/h de moyenne.
Pour le constructeur au losange, ce record sert avant tout de vitrine au savoir-faire de la marque et à la collaboration étroite avec ses partenaires. Ligier est notamment intervenu sur la mise au point du moteur, la liaison au sol et la structure en carbone, tandis que Michelin a développé des pneumatiques à très faible résistance au roulement, conçus spécifiquement pour cette Renault Filante.