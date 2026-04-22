L’ID.3 Neo embarque par ailleurs le nouveau système d’infodivertissement Innovision. Celui-ci s’articule autour d’un combiné d’instrumentation numérique de 10,25" et d’un écran central de 12,9", destiné à centraliser les principales fonctions du véhicule.

La Volkswagen ID.3 Neo inaugure aussi « un système de propulsion entièrement revu », annonçant à la fois un couple en hausse et une consommation en baisse par rapport aux précédentes versions selon le constructeur, de quoi permettre une autonomie de 630 km selon le cycle WLTP. Au lancement, la compacte électrique sera proposée en trois finitions (Trend, Life et Style) avec trois niveaux de puissance et plusieurs configurations de batteries.