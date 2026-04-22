Volkswagen fait évoluer en profondeur sa compacte électrique avec l’ID.3 Neo. Nouveau design, intérieur repensé et technologies enrichies… Ce nouveau modèle marque une montée en gamme notable. Lancement prévu pour cet été.
Avec cette nouvelle version Neo, la marque allemande entend corriger les principaux défauts de la première ID.3, lancée en 2019, tout en renforçant son positionnement sur le marché. Au programme : design revu, habitacle repensé et montée en gamme technologique, sans oublier une autonomie elle aussi en hausse.
Avant la Polo (et la Golf), une ID.3 Neo chez Volkswagen
La nouvelle Volkswagen ID.3 Neo adopte une face avant redessinée, marquée notamment par un bandeau lumineux continu et un logo éclairé. Ce traitement s’inscrit dans la philosophie « True Volkswagen » et dans le langage stylistique « Pure Positive », introduit par Andreas Mindt, directeur du design de la marque et du groupe.
Dans la continuité des modèles compacts du constructeur, plusieurs éléments de carrosserie sont désormais peints dans la même teinte. Ce choix vise à renforcer la perception visuelle du véhicule, qui apparaît ainsi plus long, plus bas et globalement plus robuste et dynamique.
Nouvel intérieur, nouvelle autonomie, nouvelles motorisations
À bord, le volant multifonction a été entièrement revu, avec un double méplat, ainsi que des commandes mieux organisées pour en faciliter l’usage. Cette évolution vise à améliorer l’ergonomie et la lisibilité des interactions au quotidien, Volkswagen étant en faveur du retour des boutons physiques, contrairement à Mercedes (pour ne citer que lui) qui mise encore et toujours sur le « tout écran ».
L’ID.3 Neo embarque par ailleurs le nouveau système d’infodivertissement Innovision. Celui-ci s’articule autour d’un combiné d’instrumentation numérique de 10,25" et d’un écran central de 12,9", destiné à centraliser les principales fonctions du véhicule.
La Volkswagen ID.3 Neo inaugure aussi « un système de propulsion entièrement revu », annonçant à la fois un couple en hausse et une consommation en baisse par rapport aux précédentes versions selon le constructeur, de quoi permettre une autonomie de 630 km selon le cycle WLTP. Au lancement, la compacte électrique sera proposée en trois finitions (Trend, Life et Style) avec trois niveaux de puissance et plusieurs configurations de batteries.
Dans le détail, trois motorisations électriques sont au programme, à savoir 125 kW (170 chevaux), 140 kW (190 ch) et 170 kW (231 ch). La version d’entrée de gamme associe le bloc de 125 kW à une batterie de 50 kWh, tandis que les finitions supérieures pourront embarquer des accumulateurs de 58 kWh ou 79 kWh. Côté recharge, les batteries de 50 et 58 kWh acceptent jusqu’à 105 kW en courant continu, contre un maximum de 183 kW pour la version XXL.
Le nouveau modèle de Volkswagen fait également évoluer ses aides à la conduite avec le Connected Travel Assist, qui intègre (en option) la reconnaissance des feux de signalisation. Le modèle propose également la conduite à une pédale (One Pedal), permettant de gérer accélération et décélération tout en maximisant la récupération d’énergie jusqu’à l’arrêt complet du véhicule.
Par ailleurs, la compacte électrique adopte la fonction Vehicle-to-Load, déjà introduite sur les autres modèles de la gamme ID, qui permet d’alimenter des appareils externes directement depuis la batterie du véhicule, avec une puissance pouvant atteindre 3,6 kW.
La production de cette Volkswagen ID.3 Neo est confiée à l'usine de Zwickau (en Allemagne) avec une commercialisation prévue pour le mois de juillet.