Au cœur de sa nouvelle Classe C, Mercedes a décidé d’installer « un sanctuaire », avec un habitacle qui souhaite créer « la sensation inimitable de rentrer chez soi », et toujours la présence à bord de l’impressionnant Hyperscreen de la marque allemande.
Contrairement à d’autres constructeurs, Mercedes poursuit sa quête de modernité ultime à bord de ses modèles, et cela se traduit toujours par une immense planche de bord numérique, avec l’imposant MBUX Hyperscreen à bord de la nouvelle Classe C, comme le relève Electrek.
Un écran de 39" (99 cm) en guise de console centrale
À quelques jours de sa présentation officielle, Mercedes a tenu à dévoiler l’intérieur de celle qui se définit déjà comme « la meilleure et la plus sportive Classe C jamais connue. »
Le constructeur allemand a ainsi souhaité façonner l'intérieur de ce nouveau modèle à venir comme un authentique sanctuaire, avec notamment une expérience numérique de pointe.
Cela se traduit par la présence du MBUX Hyperscreen, soit une dalle de 39" (99 cm) qui regroupe l’intégralité des informations de conduite, de l’infotainment et des options accessibles au passager.
À noter que les versions plus accessibles de cette Mercedes Classe C pourront compter sur un Superscreen, soit la présence de trois écrans bien distincts.
L’ergonomie à l’épreuve du tout écran
Avec dix styles d’ambiance haute résolution disponibles pour le MBUX Hyperscreen (comme pour le MBUX Superscreen), il sera possible d’adapter son environnement en jouant sur le schéma de couleurs du tableau de bord, incluant les jauges, les éléments de contrôle et l’éclairage d’ambiance.
Contrairement à Volkswagen qui prône le retour de certains boutons physiques, l’interface se veut ici (presque) entièrement numérique, Mercedes poursuivant dans sa philosophie du « tout écran » à bord de ses véhicules, et tant pis pour les éventuels soucis relatifs à l’ergonomie et à la distraction que cela peut engendrer.
Pour le confort à bord, Mercedes promet également de nouveaux sièges haut de gamme, avec soutien lombaire électropneumatique, une fonction de massage sur toute la surface du dossier, une ventilation du siège et un son 4D.
Pour la petite histoire, la nouvelle Mercedes Classe C électrique dispose d'un intérieur vegan qui propose « des matériaux de haute qualité pour une haptique et une élégance de premier ordre », et est certifié par l'organisation indépendante The Vegan Society. Après la GLC, la Classe C sera la deuxième voiture du constructeur à disposer d'un tel intérieur certifié.