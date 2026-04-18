À quelques jours de sa présentation officielle, Mercedes a tenu à dévoiler l’intérieur de celle qui se définit déjà comme « la meilleure et la plus sportive Classe C jamais connue. »

Le constructeur allemand a ainsi souhaité façonner l'intérieur de ce nouveau modèle à venir comme un authentique sanctuaire, avec notamment une expérience numérique de pointe.