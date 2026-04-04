Depuis des décennies, les Airbus et Boeing orientent leurs gouvernes sans aucune connexion physique entre le manche et les surfaces de vol. Mercedes vient d'adopter exactement ce principe sur une berline de série. Sur l'EQS restylée, annoncée le 2 avril depuis Stuttgart, le constructeur a retiré la liaison mécanique entre le volant et la crémaillère. À leur place, des signaux électroniques, interprétés par des actionneurs orientent les roues. Selon le directeur technique Markus Schäfer, il s'agit d'une « une nouvelle étape importante vers la mobilité de demain » qui « permet une expérience client unique qui va bien au-delà de la simple direction ». Une formule d'ailleurs confirmée par les journalistes ayant conduit le prototype à Faro, au Portugal.

Et visiblement, au volant, le résultat est surprenant. Yann Lehtuiller est journaliste chez notre confrère Frandroid, et a pu monter à bord de l'EQS. « Mon cerveau cherche des repères qu’il ne trouve plus tout à fait aux mêmes endroits », remarque-t-il. De son côté, un ingénieur Mercedes a noté que la conduite est « plus facile », car il suffit de tourner le volant vers la direction souhaité et l'assistance électrique fait le reste.

Plus de ballet de mains dans les virages, plus de corrections parasites. Il faut d'ailleurs un temps d'adaptation pour se faire à la réactivité du nez, tant la berline répond vite malgré son gabarit. Et pour cause : l'ingénieur a confirmé un délai de réponse d'une milliseconde, sans décalage visible entre les mouvements du yoke et ceux des roues avant.