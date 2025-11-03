Le BMW iX3 Neue Klasse, attendu en 2026, sera le premier modèle conforme à cette nouvelle réglementation. Il intégrera le Motorway Assistant, une fonction de conduite mains libres jusqu’à 130 km/h. Le système gère automatiquement la vitesse, le maintien dans la voie et les distances de sécurité, tout en surveillant en permanence la vigilance du conducteur grâce à des capteurs embarqués.



Autre nouveauté : la fonction de changement de voie automatique, que le conducteur pourra valider d’un simple regard dans le rétroviseur. BMW promet ainsi une expérience de conduite plus naturelle et moins contraignante que celle proposée jusqu’ici par la concurrence, souvent limitée par des rappels constants à "reprendre le volant".