Aujourd’hui, Tesla tourne donc une page importante de son histoire. Désormais, il n’est plus possible de configurer un véhicule neuf, et seuls les exemplaires déjà produits et encore en stock restent disponibles à l’achat, avec un volume estimé à environ 600 unités au total, les stocks étant dans leur immense majorité localisés aux Etats-Unis.

Les éventuels intéressés doivent donc se contenter de parcourir les véhicules déjà assemblés et disponibles en stock, sans aucune possibilité de personnalisation.