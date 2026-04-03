C’est un moment historique dans l’histoire du constructeur américain Tesla, puisque ce dernier a mis fin à la production de deux véhicules emblématiques, à savoir les Model S et Model X.
Lancées il y a respectivement 14 et 11 ans, les Model S et Model X symbolisaient le positionnement premium du constructeur américain Tesla. La première se distingue comme une berline électrique, alliant performances et raffinement, tandis que le second s’imposait comme un SUV au design avant-gardiste, notamment reconnaissable à ses emblématiques portes papillon. En ce mois d’avril 2026, la production de ces deux modèles prend fin chez Tesla, comme indiqué par nos confrères d’Electrek.
La production des Model X et Model S stoppée
Aujourd’hui, Tesla tourne donc une page importante de son histoire. Désormais, il n’est plus possible de configurer un véhicule neuf, et seuls les exemplaires déjà produits et encore en stock restent disponibles à l’achat, avec un volume estimé à environ 600 unités au total, les stocks étant dans leur immense majorité localisés aux Etats-Unis.
Les éventuels intéressés doivent donc se contenter de parcourir les véhicules déjà assemblés et disponibles en stock, sans aucune possibilité de personnalisation.
En début d’année, Elon Musk évoquait déjà la fin programmée de ces modèles, présentée comme une transition logique vers de nouveaux projets. Le patron de Tesla a également confirmé qu’une « cérémonie officielle » sera tenue prochainement pour marquer ce que le milliardaire américain décrit comme « la fin d’une ère ».
Une page se tourne pour les modèles historiques
Ensemble, les Model S et Model X totalisent un peu plus de 600 000 unités livrées au fil de leur carrière.
Ces dernières années, les deux modèles ont progressivement perdu en importance dans la stratégie du constructeur, avec des volumes de vente qui ont fortement chuté, au point de devenir marginaux face aux Model 3 et Model Y, bien plus populaires.
En 2025, leurs ventes combinées étaient estimées à seulement quelques dizaines de milliers d’unités, soit loin des capacités de production initiales.
Du côté de Tesla, on compte bien recentrer les ressources sur des projets jugés plus stratégiques, notamment la conduite autonome, le robotaxi Cybercab et la robotique. La ligne de production libérée devrait notamment être réaffectée à d’autres initiatives, y compris bien sûr le robot humanoïde Optimus.