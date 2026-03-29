Des promesses, toujours des promesses, mais le public commence à être habitué à celles d'Elon Musk, entre son robot domestique ou sa voiture volante. Cette fois, c'est encore de Tesla dont il s'agit. Au cours d'un échange avec des fans de Tesla sur X.com, Elon Musk a lâché : « Something way cooler than a minivan is coming ». Un utilisateur lui demandait si la marque allait enfin fabriquer un grand véhicule électrique familial. Il n'en a pas fallu plus pour lancer la rumeur.

Tesla vient d'annoncer l'arrêt définitif de la production du Model S et du Model X d'ici la fin du deuxième trimestre 2026. Franz von Holzhausen, le directeur du design de Tesla, avait conseillé aux fans « d'attendre et de voir » lorsque des maquettes d'un grand SUV à esthétique Cybertruck avaient été aperçues en arrière-plan de vidéos officielles. La Gigafactory du Texas produit le Cybertruck bien en dessous de sa capacité théorique, autour de 50 000 unités par an pour une ligne conçue à 150 000. Il y a donc de la place, et un marché à prendre.