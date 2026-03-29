Sur X, Elon Musk a promis mi-mars « quelque chose de bien plus cool qu'un monospace » pour les familles. Tesla pourrait sortir un CyberSUV familial ou un véhicule autonome de 20 places.
Des promesses, toujours des promesses, mais le public commence à être habitué à celles d'Elon Musk, entre son robot domestique ou sa voiture volante. Cette fois, c'est encore de Tesla dont il s'agit. Au cours d'un échange avec des fans de Tesla sur X.com, Elon Musk a lâché : « Something way cooler than a minivan is coming ». Un utilisateur lui demandait si la marque allait enfin fabriquer un grand véhicule électrique familial. Il n'en a pas fallu plus pour lancer la rumeur.
Tesla vient d'annoncer l'arrêt définitif de la production du Model S et du Model X d'ici la fin du deuxième trimestre 2026. Franz von Holzhausen, le directeur du design de Tesla, avait conseillé aux fans « d'attendre et de voir » lorsque des maquettes d'un grand SUV à esthétique Cybertruck avaient été aperçues en arrière-plan de vidéos officielles. La Gigafactory du Texas produit le Cybertruck bien en dessous de sa capacité théorique, autour de 50 000 unités par an pour une ligne conçue à 150 000. Il y a donc de la place, et un marché à prendre.
Un CyberSUV, successeur logique du Model X
Le segment des grands SUV électriques familiaux à trois rangées est l'un des plus profitables du marché américain. Cadillac Escalade IQ, Rivian R1S : le créneau existe, avec des marges substantielles. Tesla n'y est pas, ou plus, depuis que le Model X a vieilli sans successeur direct. Un vide que comblerait donc un CyberSUV basé sur la plateforme du Cybertruck. Il bénéficierait d'un intérieur bien plus généreux que son prédécesseur, longtemps critiqué pour sa troisième rangée franchement symbolique, et capitaliserait sur une identité visuelle déjà établie.
Sauf que Tesla n'est plus vraiment dans le classique.
Le Robovan, ou « mieux qu'un monospace » au sens littéral
En octobre 2024, lors de l'événement We Robot, Tesla avait présenté le Robovan, rebaptisé depuis Robus après deux dépôts de marque en février 2025 auprès de l'USPTO. Un véhicule de 20 places, entièrement autonome, sans volant ni pédale, conçu pour des opérateurs de transport ou pour des flottes. Elon Musk avait évoqué un coût d'exploitation entre 5 et 10 cents par mile et par passager, contre un dollar pour un bus classique.
Un tel véhicule est objectivement « plus cool qu'un monospace » au sens littéral. Mais ce n'est pas un produit destiné aux familles. C'est une brique dans la stratégie « transport en tant que service » que Tesla développe en parallèle du Cybercab, son robotaxi deux places attendu avant 2027. Tesla déploie déjà des Model Y en mode robotaxi à San Francisco, Austin, et prépare une expansion vers Dallas, Houston, Miami et Las Vegas. Le Robus viendrait compléter l'offre sur les trajets à forte densité de passagers.
Finalement, est-ce que Tesla parle à des conducteurs ou à des opérateurs ? À des familles qui cherchent une voiture, ou à des villes qui veulent automatiser leur transport urbain ? Les deux marchés existent. Les deux véhicules sont en gestation quelque part dans les bureaux d'Elon Musk. Sauf que l'usine de Fremont, libérée par l'arrêt du Model S et du Model X, est en train d'être reconvertie pour produire des robots Optimus, pas des SUV familiaux.